Ho chiesto alla mia amica intelligenza artificiale (ribattezzata Intellighenzi@) di commentare dei versi. Volevo sapere cosa pensasse di Notizie dall’Amiata di Montale. E ho scoperto che forse è di sinistra

true false

Domenica scorsa Aspettando Inter-Napoli faccio un giro su internet. Il Collettivo HMCF scrive: «Alessandro Cattelan è arrivato su Substack e noi non ci sentiamo tanto bene». Continuo a leggere: «Già dal titolo capirete che non sono belle giornate e che forse, dopo quattro anni, è ora di abbandonare questa piattaforma. Scherzi a parte, non ce ne voglia Alessandro Cattelan: ogni volta che fa qualcosa noi dobbiamo correre in direzione ostinata e contraria alla velocità della luce». Metto un like. L