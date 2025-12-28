Cultura

Dove sono (e cosa fanno) gli uomini online: cosa ci dice l’indice della manosfera

Donata Columbro
28 dicembre 2025 • 07:00

Passano oltre un’ora al giorno su YouTube, sono preoccupati per la propria condizione economica e lavorativa, e in molti casi la fede guida le loro decisioni. È la fotografia che emerge dal Manosphere Index, uno dei più ampi studi realizzati finora per capire come social media e piattaforme digitali plasmino l’identità degli uomini e dei ragazzi negli Stati Uniti

Passano oltre un'ora al giorno su YouTube, sono preoccupati per la propria condizione economica e lavorativa, e in molti casi la fede guida le loro decisioni. È la fotografia che emerge dal Manosphere Index, l'indice della "manosfera", uno dei più ampi studi realizzati finora per capire come social media e piattaforme digitali plasmino l'identità degli uomini e dei ragazzi negli Stati Uniti.

Giornalista, divulgatrice e scrittrice. È docente a contratto per le università IULM di Milano e USI di Lugano. Il suo ultimo libro è "Perché contare i femminicidi è un atto politico" (Feltrinelli 2025)