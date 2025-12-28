Dove sono (e cosa fanno) gli uomini online: cosa ci dice l’indice della manosfera

Passano oltre un’ora al giorno su YouTube, sono preoccupati per la propria condizione economica e lavorativa, e in molti casi la fede guida le loro decisioni. È la fotografia che emerge dal Manosphere Index, uno dei più ampi studi realizzati finora per capire come social media e piattaforme digitali plasmino l’identità degli uomini e dei ragazzi negli Stati Uniti