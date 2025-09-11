Nessuna traccia dell’incantevole perfidia della serie: il suo terzo sequel cinematografico è troppo buonista. L’indiscutibile estro di Julian Fellowes comincia a perdere colpi e ad avvitarsi su congegni già usati
Ultimo ballo a Downton Abbey: certi addii si possono evitare
11 settembre 2025 • 19:01
