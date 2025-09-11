Nessuna traccia dell’incantevole perfidia della serie: il suo terzo sequel cinematografico è troppo buonista. L’indiscutibile estro di Julian Fellowes comincia a perdere colpi e ad avvitarsi su congegni già usati

Certi addii per i film sono una mano santa. Casablanca sarebbe Casablanca se alla domanda «Sei pronta Hilda?» Ingrid Bergman rispondesse: «Vattene Victor, resto con Rick»? Chi si ricorderebbe di Via col vento se Rhett Butler non mandasse al diavolo – finalmente – Vivien Leigh con quell’impagabile «Frankly, my dear, I don’t give a damn»?

Certi commiati invece ci andrebbero misericordiosamente condonati. Dal debutto nel 2011 (per l’Italia) la fandom coriacea di Downton Abbey ha avuto il tempo di diventare adulta o invecchiare (a seconda) senza scrollarsi mai davvero di dosso la serie “che non puoi non amare”. Conosco gente che periodicamente si sottopone al test del cultore Doc: tutte le sei stagioni in binge watching no-stop, 48 ore sane, arrotondando.

Il doppio microcosmo post-edoardiano di Julian Fellowes – quello dei piani nobili e quello del piano “di sotto” – ha incantato legioni di spettatori per ragioni diverse, ma con evidenze lampanti: l’aceto irresistibile di Lady Violet, la Dowager Countess of Grantham, sublime Dame Maggie Smith; la sfiga inesorabile che perseguita i buoni; gli amori ingannevoli che depistano – senza distinzione di classe – aristocrazia e servitù. Gli esteti ci aggiungeranno un reparto costumi e production design da antologia. Di mio includo nei top la nonna americana con poche pose, Shirley McLaine. Perché è Shirley McLaine.

La Contessa Madre ci ha consegnato perle indelebili. «Robert, cos’è il week end?», è la gemma assoluta. Ma anche: «Non essere disfattista, mia cara. Fa tanto ceto medio». O ancora: «Conosco diverse coppie perfettamente felici. Non si parlano da anni».

Un inutile addio

Per placare l’astinenza dei nostalgici il genio di Julian Fellowes ha distillato negli anni tre sequel per il grande schermo. Il numero tre, appena sbarcato in sala e diretto da Simon Curtis, ha un titolo che suona definitivo e funesto: Downton Abbey: The Grand Finale. In italiano è uguale ma fa meno scena. Suona funesto perché con l’anno 1930 la saga si congeda dal pubblico. A conferma di una dolente certezza: tutte le cose buone finiscono, e non c’è rimedio. Ma questo addio alla magione dello Yorkshire e ai suoi abitanti non poteva essere più sconsolato.

L’immensa Maggie Smith ci ha lasciato il 27 settembre dell’anno scorso. Di conseguenza Lady Violet risulta defunta anche nella finzione, e non è assenza da poco. Per par condicio ci si sbarazza anche di Martha Levinson, la nonna americana, anche se Shirley McLaine è viva e vegeta.

E c’è una cappa di buonismo vischioso che appiana magicamente ogni residuo conflitto. Happily ever after. Siamo costretti a riconciliarci perfino con l’orrido Barrow, il villain che era bello odiare. Tutti insieme appassionatamente. Perché negarci per il Gran Finale quel sano grumo di rancori, rivalità inestinguibili, argute perfidie che era la cifra di questa godibile droga?

Tinder ai piani bassi

Un film concentra, per sua natura, quello che la serie dilata. E’ pura comicità ritrovare il piano della servitù convertito in una succursale di Tinder. Non ce n’è uno/una che non abbia messo su famiglia, e senza spostarsi di un metro: John Bates con Anna, Mr. Carson con Mrs. Hughes, la neo-cuoca Daisy con Andrew Parker, la ex-cuoca Mrs. Patmore con il suocero campagnolo di Daisy, Phyllis Baxter con Molesley, che da cameriere imbranato si è reinventato sceneggiatore di film. Un conto è assistere ai primi timidi approcci, un altro credere a questo incastro chirurgico di tasselli. Lo stesso Barrow, che trapiantato in America si è accasato con un attore-star, è tutto joie de vivre, benevolenza e cordialità.

In più, l’indiscutibile estro di Fellowes comincia a perdere colpi e ad avvitarsi su congegni già usati. Il film ruota intorno al “fattaccio” di una Lady Mary divorzianda, scandalo che la fa espellere – letteralmente – dal ballo dei Peterson, culmine della stagione mondana.

Peccato che la pubblica gogna delle divorziate – e la conseguente battaglia dei congiunti, alleati contro il pregiudizio sociale – sia lo stesso espediente narrativo sfruttato da Fellowes per i nuovi episodi dell’altra sua (bella) serie in costume, The Gilded Age. La terza stagione è appena approdata su Sky, e gli script in fotocopia si notano con un certo imbarazzo.

Però c’è Noel Coward

L’altro perno di questa cerimonia degli addii, in compenso, è una guest star senza titoli nobiliari ma col blasone della Fama, in quegli anni Trenta al suo picco: Noel Coward, gloria dei palcoscenici britannici. A teatro, mentre va in scena la sua operetta Bitter Sweet, Simon Curtis ci fa ritrovare il clan dei Crawley e i loro dipendenti devoti. A posizioni bizzarramente invertite, perché il loggione è più in alto dei palchi.

Sarà proprio il commediografo (Arty Froushan) il deus ex machina chiamato a Downton Abbey per infrangere l’ostracismo del vicinato nei confronti dell’impavida Lady Mary. Solo sedendo alla tavola dei Crawley con la reietta si potrà godere un incontro ravvicinato con l’Autore e con la sua carismatica star Guy Dexter (Dominic West), l’uomo che ha consentito al represso Barrow un coming out impensato. Coward – buona trovata – dal divorzio pesca lo spunto per Private Lives, la sua pièce più famosa. Cito solo i nomi delle new entry, perché il resto del vecchio cast fa ormai parte integrante del nostro Dna.

I guai non mancano, ma si risolvono in un battibaleno. La Grande Crisi del ’29 è opportunamente a portata di mano per riciclare Harold, lo zio americano di Paul Giamatti. Si è giocato l’intero patrimonio – ma anche quello affidatogli dalla sorella Cora – grazie ai consigli pelosi di un conterraneo viscido e sexy, interpretato da Alessandro Nivola (il Gran Finale, per Giove, non può lesinare in celebrità).

Ma l’intervento provvidenziale di Edith (la sorella “bruttina” diventata duchessa) smaschera l’impostore. Non prima che si sia infilato nel letto della solita incauta Lady Mary. Detta così sembra una soap, e ne ha anche lo spirito. Perché di colpo diventano tutti e tutte, senza eccezioni, altruisti ad oltranza e angeli di bontà?

Il buonismo, un flagello

Questo farewell è una postilla più perniciosa che inutile. Sbiadisce una saga condita da conflitti costanti e intelligenza tagliente. Se assolvi tutti, stendi un velo di glassa da impennata glicemica su tante emozioni vissute di seconda mano. «A volte sento che il passato è un posto più confortevole del futuro»: è il sentimento-guida – qui espresso – che nei saloni e nella cucina di Downton Abbey ci ha fatto mettere radici.

Tutto deve cambiare perché niente cambi. Si vende il palazzo di Londra, il futuro è un appartamento. Lord Crawley trasecola: «Estranei al piano di sopra? Estranei al piano di sotto? Cos’è, una torta a strati di estranei?».

I poveri avranno il loro modesto ma confortevole nido. Viva la pace sociale, e ognuno al suo posto. Tante grazie. Preferivamo immaginare un nostro personalissimo “dopo”, un sequel di salutari, imprevedibili ribaltamenti. Senza happy ending posticci. Senza addii non richiesti. Fedeli ai nostri ricordi. In libertà.

