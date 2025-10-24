festa del cinema di roma

Il Dracula di Besson svolazza tra i generi, ma il protagonista vale il biglietto

Teresa Marchesi
24 ottobre 2025 • 19:02

Sul nuovo film, in arrivo il 29 ottobre nelle sale italiane, la critica francese si è accanita fin troppo. Magari rivela l’anima “bambina” del regista, ma è vero che tentenna e non decide cosa vuole essere. Però il vampiro interpretato da Caleb Landry-Jones vale il prezzo del biglietto

Bram Stoker buonanima gongolerebbe. Dracula, la sua creatura, è la più gettonata della storia del cinema: centotrentasei titoli in poco più di un secolo tra grande e piccolo schermo, comprese le parodie ed esclusi i figliastri delle saghe fluviali da teenagers. Un’iconografia codificata dalla fine dei Cinquanta dalla britannica Hammer Film e plasmata, nel corso del tempo, sulle mutevoli ossessioni generazionali. Dopo i capolavori (Murnau, Coppola) e la razzìa dei B-movies, quanto sangue si può a

Critica cinematografica e regista. Ha seguito per 27 anni come inviata speciale i grandi eventi di cinema e musica per il Tg3 Rai. Come regista ha diretto due documentari, Effedià - Sulla mia cattiva strada, su Fabrizio De André, presentato al Festival del Cinema di Roma e al Lincoln Center di New York, premiato con un Nastro d'Argento speciale, e Pivano Blues, su Fernanda Pivano. presentato in selezione ufficiale alla Mostra di Venezia e premiato come miglior film dalla Giuria del Biografilm Festival.