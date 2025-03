A dimostrazione il social cinese è più sottile di chi spamma donne gravide a una donna gravida, possiamo dire che si rivolge quasi al mio subconscio. Sto per avere un figlio, è vero, ma ha capito che più che altro sto per averlo in un bilocale senza nursery

La mia personalità è ormai ben codificata dai due algoritmi che mi conoscono meglio. Uno è ovviamente quello di Instagram, il social su cui ahimè passo più tempo. Ogni lunedì, quando l’iPhone mi manda il report dell’utilizzo settimanale, trasecolo come se qualcuno si fosse impadronito nottetempo del mio telefono e avesse buttato alle ortiche tutte quelle ore preziose mentre io dormivo.

La verità è semplicemente troppo dolorosa: sono proprio io che invece di leggere più libri, invece di imparare una lingua straniera, invece di meditare o di fare qualsiasi cosa facessero le persone intelligenti prima di iniziare collettivamente a sacrificare i propri neuroni ai video di gatti spaventati dai mandarini, ho devoluto una parte significativa delle mie giornate al vuoto cosmico.

Il dionisiaco

L’algoritmo di Instagram non è particolarmente sofisticato, ma ha comunque la capacità di apprendere quelle poche informazioni di base che gli sono sufficienti per inondarmi di contenuti di merda che alla fine, disprezzandomi, guarderò. In questo momento sa che sono incinta e che verto al termine, quindi mi mostra video di donne che allattano o che preparano borse per l’ospedale, quest’ultimo un genere a sé, un interessante squarcio sulla follia umana che appare direttamente proporzionale alla dimensione dei trolley che certe americane si portano in sala parto.

In questi nove mesi si è adeguato alle varie fasi della gravidanza: sapeva quando ero al primo trimestre e soffrivo le nausee, sapeva quando al secondo volevo sapere dove stavano finendo i miei organi interni per far spazio alla creatura. Prima, per mesi, la mia sezione esplora è stata la bacheca di un serial killer interamente dedicata a Josh O’Connor, che ancora fa capolino ogni tanto, tra un tummy time e una pancia disintegrata dalle smagliature.

In questa fase della mia condizione, che possiamo chiamare Balena OCD, non mancano i video di pulizie e ordine casalingo, cessi trascurati da anni che tornano a splendere, frigoriferi perfettamente organizzati grazie all’abuso dei contenitori in acrilico, scope a vapore che disincrostano la qualunque. Tutte cose che per qualche ragione che scelgo di attribuire agli ormoni, mi provocano un piacere quasi fisico.

L’apollineo

Se quello di Instagram è l’algoritmo dionisiaco, quello di TikTok è senza dubbio quello apollineo. Più preciso, più attento e molto meno viscerale, TikTok sa come intrattenermi senza farmi vergognare di me stessa. Anche lui procede per cicli di ossessioni, ma i miei istinti più bassi sembrano interessargli di meno, forse perché a differenza di Instagram non cerca di vendermi niente. Qui trovo lo specchio per il secondo pezzo della mia anima, che in questo periodo trova particolare sollazzo nel design di interni e nelle case belle (un periodo che dura da diversi anni, va detto).

Così TikTok mi propone “dieci sedie che hanno fatto la storia”, signorine in salopette abili nel fai da te che rinnovano ville in Scozia, compilation di mobili Ikea approvate dagli architetti, due ragazzi di Los Angeles tanto attraenti quanto incontentabili che denunciano i peggiori trend di arredamento del nostro secolo, cucine, cucine, cucine.

Questo tipo di contenuti si unisce a un altro genere preferito che potremmo chiamare “omosessuali pieni di opinioni”, di cui il massimo esponente è Chris Zou (@storiesofcz), canadese maestro di scleri, vittima delle candele costose e di altre manie della nostra generazione.

Nella stessa categoria mi intrattiene enormemente anche Benton McClintock, che passa in rassegna gli oggetti di lusso più assurdi che vengano prodotti limitandosi a leggerne le descrizioni e i prezzi fuori dalla grazia di dio: il tavolo da biliardo di Hermès? Sono 265.400 dollari, grazie.

A dimostrazione che l’algoritmo di TikTok è più sottile di quello caciarone che spamma donne gravide a una donna gravida, possiamo dire che qui ci si rivolge quasi al mio subconscio. Sto per avere un figlio, è vero, ma TikTok ha capito che più che altro sto per averlo in un bilocale senza nursery, dove il lettino – scelto secondo criteri estetici prima che funzionali – sarà ai piedi del letto di una camera arredata con gusto, credo, ma con pochi soldi.

TikTok sa che questo bambino non avrà una camera sua, ma avrà un seggiolone scandinavo da diverse centinaia di euro. Sa che vestirà alla marinara, pur essendo molto lontano dal patrimonio degli Agnelli. Sa che ho passato più tempo del necessario a scegliere un tappeto gioco per mio figlio, che il suddetto arriva dalla Danimarca ed è molto carino e inutilmente costoso, quasi come un tappeto per adulti, seppur mi sembri un po’ poco imbottito per accogliere una persona le cui ossa sono ancora tutte molli.

Tuttavia estetica vince su trauma cranico, almeno in questa fase di preparazione in cui non so ancora niente di niente e avere una casa bella mi sembra ancora la cosa più importante della mia vita. Sono pronta a ricredermi al primo giocattolone di plastica rossa che mi verrà regalato, ma fino a quel momento lasciatemi scrollare.

