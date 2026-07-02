Dylan, Chapman, Bon Iver e Morby: il canto del Midwest è tormentato

Un viaggio per la produzione musicale di questa regione: con scanzonati menestrelli, gruppi indie rock, canzoni irrequiete. Ci sono il Minnesota, l’Ohio che ha dato i natali ai The National e luoghi che hanno confini labili, da cui si fugge e a cui si torna

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Il nuovo album di Kevin Morby, Little Wide Open, è dedicato al Midwest – quella lunga distesa di regioni nord-americane che ha generato prodigiosi cantautori, da Bob Dylan a Tracy Chapman, e alcuni moderni avventurieri della musica, come Sufjan Stevens e Bon Iver. Il Midwest è carico di sogni che nascono da giovani. All’inizio degli anni Sessanta il diciannovenne Bob Dylan lascia Duluth, Minnesota, e va verso l’est, risucchiato a New York alla ricerca di visioni, parole e sommosse da trasformare