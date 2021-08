In auto, in treno, in e-bike o autostop? Poco importa, ecco la colonna sonora la firma Jazz:Re:Found

In solitudine nei tuoi auricolari, mentre osservi il paesaggio dal finestrino del treno, o dagli altoparlanti dell’auto seguendo il ritmo con i tuoi amici. Una playlist speciale, creata dal direttore artistico di Jazz:Re:Found, Denis Longhi, per accompagnare i Re:Founders nel loro viaggio verso il festival.

Un percorso attraverso le decadi della musica - soprattutto black – pervaso dal DNA jazz nelle sue molteplici declinazioni – da Coltrane a Emma-Jean Thackray – e attraversato dall’ossessione per il ritmo, con i rituali neotribali di Hiatus Kaiyote, Tyler, The Creator, Quantic.

Una lente di ingrandimento per mettere a fuoco alcuni degli artisti che saliranno sui palchi di Jazz:Re:Found, con un occhio di riguardo per quei giovani che hanno portato una ventata di freschezza nella nuova scena italiana, made in Italy per nascita ma cosmopolita per vocazione, come Ze in the Clouds e LNDFK.

E infine un’occasione da cogliere al volo per scoprire alcune chicche, come il misterioso producer Barton Think, figura enigmatica portata alla luce da Time is the Enemy, l’etichetta discografica recentemente fondata da Jazz:Re:Found per incanalare in nuove produzioni lo spirito e l’attitudine del festival.

