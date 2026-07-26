Ecofemminismo o barbarie: immaginare il futuro europeo

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Dove mettiamo le mani per ridar corpo all’Europa, in questi tempi in cui sembra amorfa e smarrita, come si fosse svegliata poco lucida un mattino e non facesse altro che prendere decisioni sbagliate, o non prenderne affatto, fra riarmi nazionali e nuove regole di rimpatrio dei migranti? A volte basta un libro. E mettendo lì le mani, quasi fosse una tasca dove si sono lasciate le cose importanti, si trova, un pezzo alla volta, quello di cui c’era bisogno, da epoche diverse della vita. Viene fuori