il libro le ragazze e il colibrì

Ecofemminismo o barbarie: immaginare il futuro europeo

Caterina Orsenigo
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26 luglio 2026 • 16:30

Da Tina Merlin a Teresa Ribera, Corrado e Tola raccontano quattro donne in lotta per l’ambiente. Perché «la portata dei fallimenti del nostro modello deriva dall’aver escluso» questi movimenti

Dove mettiamo le mani per ridar corpo all’Europa, in questi tempi in cui sembra amorfa e smarrita, come si fosse svegliata poco lucida un mattino e non facesse altro che prendere decisioni sbagliate, o non prenderne affatto, fra riarmi nazionali e nuove regole di rimpatrio dei migranti? A volte basta un libro. E mettendo lì le mani, quasi fosse una tasca dove si sono lasciate le cose importanti, si trova, un pezzo alla volta, quello di cui c’era bisogno, da epoche diverse della vita. Viene fuori

Caterina Orsenigo
Caterina Orsenigo
Caterina Orsenigo

Caterina Orsenigo è editor e giornalista. È laureata in filosofia a Milano e in letterature comparate a Parigi. Scrive di letteratura, crisi climatica e mitologia per diversi giornali e riviste. Con Prospero Editore ha pubblicato il romanzo di viaggio Con tutti i mezzi necessari.