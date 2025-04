Ragazzo beneducato come il suo Richie Cunningham di Happy Days, Howard regista ha svolazzato ecletticamente ma godibilmente tra sirene, astronauti, Di Eden ha detto che non assomiglia a niente di quanto abbia fatto finora. Purtroppo per noi, è la pura verità. Un endorsement cumulativo ai viaggi organizzati fornirebbe una spiegazione sensata al mistero che assilla gli spettatori: perché diavolo ha fatto questo film?

E se fosse promozione turistica? Cercate su Google “Isola Floreana” e annasperete tra le infinite proposte dei tour operator per questa esotica meta. Lo specchietto per le allodole, nel caso di questa particolare isola delle Galápagos, non è la fauna ispiratrice di Darwin ma il giallo (vero) mai risolto della Baronessa proclamatasi imperatrice e scomparsa nel nulla, con lo sfrizzolo in più della Maledizione della Tartaruga Gigante, che sembra colpisca chi visita l’arcipelago armato di cattive intenzioni. Roba buona per viaggiatori-polli.

Un endorsement cumulativo ai (non economici) viaggi organizzati fornirebbe una spiegazione sensata al mistero che assilla gli spettatori, professionali o no, di Eden: perché diavolo Ron Howard ha fatto questo film? Ragazzo beneducato come il suo Richie Cunningham di Happy Days, Howard regista ha svolazzato ecletticamente ma godibilmente tra sirene, astronauti, Beautiful Minds e pugili risorti, Codici da Vinci, Formula Uno, Beatles nonché – cosa che deve avergli guadagnato qualche favore presso l’attuale Amministrazione – l’autobiografia elegiaca di J.D.Vance. Di Eden ha detto che non assomiglia a niente di quanto abbia fatto finora. Purtroppo per noi, è la pura verità. Eden è in sala dal 10 aprile con 01 Distribution e IIF.

Cast stellare, ma iperbolicamente improbabile per un thriller survivalist ambientato tra il 1929 e il 1934: è un catalogo di iPhone Faces, di facce che più contemporanee non si può. A partire dai sempre decorativi Jude Law e Vanessa Kirby, primi coloni di Floreana. Lui è Friedrich Ritter, è in fuga dal genere umano – quello della Germania dell’epoca, come dargli torto? – e sta elaborando into the wild una filosofia palingenetica per l’Umanità a venire, scopiazzando da Nietsche e Schopenhauer.

La sua mission – fanaticamente condivisa dalla compagna Dora Straugh (Kirby) – appassiona i giornali e fa proseliti. Tant’è che la famigliola tedesca di Heinz Wittner (Daniel Bruhl) e Margaret (Sydney Sweeney) arriva armi e bagagli col figlio tubercolotico, solo per essere trattata a pesci in faccia dagli intellettuali eremiti.

Su Google trovate parecchie foto dei personaggi reali (ma compaiono anche nei titoli di coda del film), e sa il cielo che la terza incomoda che sbarca nell’isola inospitale col suo harem di facchini-amanti, la sedicente Baronessa austriaca Eloise Wehrborn de Wagner-Bosquet, non ha niente a che spartire con le grazie di Ana de Armas.

Licenze hollywoodiane, si sa: il pubblico mainstream è sempliciotto, vuole le star e non guarda al capello. L’effetto comunque è irresistibilmente comico perché la Baronessa libertina parla (non so in doppiaggio) come la Madeline Kahn di Frankenstein Junior.

Biblicamente, l’incompatibile comunità decreta la fine dell’Eden, anche se ha poco del Paradiso Terrestre un lembo di terra ferocemente cupo e inospitale, con l’acqua centellinata e un vitto a base di scatolette. E anche se il faticoso connubio tra Antico Testamento e tetra utopia prepper (la setta in crescita esponenziale di quelli che si attrezzano per la fine del mondo) è abborracciato.

Le efferatezze della prepotente ciarlatana Eloise sono così esasperate, nel film, che tifi di tutto il cuore per il carnage risolutore, anche se dovrebbe simboleggiare la regressione dell’homo sapiens ai suoi istinti bestiali quando l’ambiente complotta. Siamo dalle parti di William Golding e de Il Signore delle Mosche, «l’uomo produce il male come le api producono il miele». E a sorpresa il regista, uscendo dai binari edificanti della sua cinematografia, si concede una sequenza orrorifica quasi inguardabile: il parto in piedi della povera Margaret davanti a un branco di cani famelici pronti ad azzannare la creatura che le spunta dall’utero.

Alle misteriose sparizioni di Floreana era dedicato un documentario del 2013, The Galapagos Affair: Satan Came to Eden, autori Daniel Geller e Dayna Goldfine. Magari ha galvanizzato Ron Howard. Dei rovelli di Jude Law annoto solo un rigo, sinistro ma attuale: «La democrazia genera fascismo, e il fascismo la guerra». Già. Fortuna che è fiction.

