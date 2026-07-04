Edoardo Prati, i giovani e la tirannia della misurabilità: «Quanti numeri fa?»

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L’estate è sempre fertile per le polemiche culturali, del resto è la stagione della nostalgia, e la cultura è da molti considerata un argomento nostalgico (tuttavia: non lo è). La polemica di questa settimana sembra una polemica di numeri, più che di cultura. Eppure i numeri sono cultura: in questa rubrica lo sostengo da tempo. Veniamo ai fatti. Un pezzo uscito su Il Foglio si scaglia contro i ragazzi che diventano famosi in campo culturale attraverso i social. «Facce d’angelo». «Baby opinionist