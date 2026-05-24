Educazione bene pubblico, rompere la logica dei bandi

I bandi delle fondazioni, i bandi dei ministeri, i bandi del Pnrr per le scuole. Più che creare narrazioni di successo sui progetti sociali, andrebbe rimessa in discussione tutta la logica dei bandi e degli appalti per iniziare a dirci in modo trasparente che le risorse che sono messe a gara sono sempre insufficienti

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Se sei in una condizione di povertà e non hai una casa o frequenti una scuola dove la tua lingua non è riconosciuta, oppure sei costretto a lavorare mentre stai finendo le superiori o hai altri fattori che ormai le scienze sociali dicono che sono legati con un principio di causa effetto a un basso rendimento scolastico, quasi nessun progetto di contrasto alla povertà educativa interviene su questi fattori. I bandi che finanziano i progetti sociali infatti danno delle risorse per attivare cose co