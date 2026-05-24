IL TERZO SETTORE piegato al MERCATO

Educazione bene pubblico, rompere la logica dei bandi

Alberto Contu e Michele Arena
24 maggio 2026 • 18:40

I bandi delle fondazioni, i bandi dei ministeri, i bandi del Pnrr per le scuole. Più che creare narrazioni di successo sui progetti sociali, andrebbe rimessa in discussione tutta la logica dei bandi e degli appalti per iniziare a dirci in modo trasparente che le risorse che sono messe a gara sono sempre insufficienti

Se sei in una condizione di povertà e non hai una casa o frequenti una scuola dove la tua lingua non è riconosciuta, oppure sei costretto a lavorare mentre stai finendo le superiori o hai altri fattori che ormai le scienze sociali dicono che sono legati con un principio di causa effetto a un basso rendimento scolastico, quasi nessun progetto di contrasto alla povertà educativa interviene su questi fattori. I bandi che finanziano i progetti sociali infatti danno delle risorse per attivare cose co

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Alberto Contu e Michele Arena
Alberto Contu e Michele Arena
Alberto Contu e Michele Arena

Michele Arena, educatore nella periferia fiorentina, nasce da due aspiranti librai che nella vita vera fanno gli operai. A dodici anni, partecipa a un pestaggio di gruppo nel ruolo della vittima. La sua professoressa di italiano in ospedale lo guarda e gli dice: “Ti hanno quasi ucciso in un campo, direi che puoi mettere gli errori da parte, scrivi quello che ti va, quello che hai dentro, io non ti darò più voti”. In quel momento, ancora non lo sa, nasce l’idea alla base del suo lavoro. Nel 2004 inizia a lavorare come educatore, nel 2009 fonda insieme a Leonardo Sacchetti la scuola di scrittura non profit Porto delle Storie, ispirata alla 826 Valencia di Dave Eggers, un luogo che cerca di garantire il diritto alla propria voce a una delle categorie più discriminate dalla nostra società: gli adolescenti. Nel 2020 esce Come nascono gli incendi, il suo primo romanzo per Mondadori.