Egemonizzare la prima serata: come si scrive una fiction di destra

Per la destra il grande immaginario della Rai si gioca sulla fiction, i cui i punti cardine sono rimasti intatti rispetto al passato. Ma la fiction di destra si basa anche su altre due leggi drammaturgiche: il personaggio ideale è uno sportivo ed è un eroe che avrebbe potuto essere il numero uno se solo il sistema non si fosse messo di traverso
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Ma per la destra, il grande immaginario della Rai si gioca sulla fiction. Il Tg3, Report, possono anche restare così come sono. Sanremo è un campionato a parte. È invece nella grande fiction in prima serata che si coltivano i piccoli sogni di egemonia. Nella storia patria in forma di feuilleton, coi valori della Nazione dispiegati in un linguaggio coinvolgente, immediato, popolare. Ai tempi di Carlo Azeglio Ciampi, c’era questa idea della fiction condivisa, a larghe intese. Era la Rai di Saccà: