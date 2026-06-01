Se la politica si occupa di cultura: l’insegnamento di Elio Vittorini

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Nel settembre del 1945 Elio Vittorini fonda Il Politecnico, con l’intento di promuovere una concezione dell’umanesimo in grado di prendere definitivamente le distanze dalle vuote enunciazioni retoriche e dal mero esercizio intellettuale. La rivista diviene così un luogo di confronto con quelle correnti di pensiero che negli anni della dittatura erano state perseguitate o ridotte al silenzio e non avevano ancora grande diffusione nel Dopoguerra. La difficoltà di collocare questo progetto nel quad