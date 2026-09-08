Musk di Gibney: l’uomo che vuole essere videogame

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Venezia – C’è una scena, nella terza stagione di For All Mankind, in cui Dev Ayesa, fondatore della Helios, capelli corvini, sorriso da messia della Silicon Valley anni Novanta, annuncia che porterà l’umanità su Marte prima della Nasa e dei sovietici. Ayesa non è Elon Musk: la serie lo ha sempre negato, rivendicando ispirazioni più ampie, da Steve Jobs a Jeff Bezos. Eppure la sovrapposizione è irresistibile, perché la filosofia che lo anima (la conquista dello spazio come atto completamente priv