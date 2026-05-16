Eros è desiderio e desiderio è il corpo: un incontro “sans dire”

Mi hanno detto che il desiderio è cosa diversa dal sesso. Mi hanno detto che è meglio di fare l’amore, che desiderare è tutto. Ma è sbagliato pensare alla parola eros come sesso, come amore: vuole dire desiderio. Il limite tra corpo e anima, tra sotto e sopra, tra chi sente e chi pensa non esiste

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Mi hanno detto che il desiderio è cosa diversa dal sesso, dallo scopare, in tanti me l’hanno detto, maschi e femmine e poeti. Mi hanno detto che il desiderio è meglio di fare l’amore; che desiderare è tutto; è lo slancio; è il motore che muove queste e altre molte stelle. Me l’hanno detto da ragazza e me lo dicono ancora di più ora che sono molto in avanti con gli anni, me lo dicono come se fosse una cosa, il desiderio, che con il corpo non ha a che fare o può non averci a che fare, dunque che f