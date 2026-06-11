intervista

Eugenia Erba: «L’autoproduzione è formativa. Nell’arte l’Ia non mi dà nulla»

Michela Rossifumettista
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11 giugno 2026 • 18:09

L’artista autrice della cover di Finzioni di giugno ha fondato nel 2022 un collettivo indipendente. Sull’intelligenza artificiale dice: «Mi piace tutto il processo creativo, perché dovrei privarmene?»

La copertina dell’inserto Finzioni è stata realizzata da Eugenia Erba, tra le giovani voci attualmente più interessanti del fumetto indipendente contemporaneo. Fumettista e illustratrice classe 1998, Eugenia Erba ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Bologna, città dove oggi vive e lavora. Ma il suo percorso nel mondo del fumetto inizia nel 2022 con la fondazione del collettivo indipendente C.RUDE, insieme ad altr* quattro artist*, con cui pubblica diverse antologie e raccolte (tra cui No t

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Michela Rossi
Michela Rossi
Michela Rossifumettista

Michela Rossi è una fumettista, illustratrice e art director. Dopo aver partecipato a due antologie a fumetti, La Rabbia (Einaudi Stile Libero, 2016) e Sporchi e subito (Feltrinelli Comics, 2020), nel 2021 ha esordito con la sua prima graphic novel, intitolata Prima di tutto tocca nascere (Feltrinelli Comics), con cui nel 2022 ha vinto il Premio nuovi talenti al Romics.
Dal 2021 collabora con il quotidiano Domani come fumettista ed editor della sezione fumetti di Finzioni e degli illustratori dell’inserto Cibo.
Nel 2023 ha pubblicato la sua seconda graphic novel, In un soffio (Oblomov Edizioni), e nello stesso anno ha vinto il Gran Guinigi al Lucca Comics and Games per la miglior iniziativa editoriale, grazie alla sua curatela dei fumetti su Domani.
Ha scritto articoli e interviste per Domani e Vogue Italia, e ha collaborato come illustratrice e fumettista con Left, Linus, Gambero rosso, Cosmopolitan e Rolling Stone. 
Dal 2024 insegna Sociologia della comunicazione all’interno del corso di Illustrazione e Animazione presso lo Ied di Roma.
(foto di: Antonio Cama)