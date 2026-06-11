Eugenia Erba: «L’autoproduzione è formativa. Nell’arte l’Ia non mi dà nulla»

L’artista autrice della cover di Finzioni di giugno ha fondato nel 2022 un collettivo indipendente. Sull’intelligenza artificiale dice: «Mi piace tutto il processo creativo, perché dovrei privarmene?»

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La copertina dell’inserto Finzioni è stata realizzata da Eugenia Erba, tra le giovani voci attualmente più interessanti del fumetto indipendente contemporaneo. Fumettista e illustratrice classe 1998, Eugenia Erba ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Bologna, città dove oggi vive e lavora. Ma il suo percorso nel mondo del fumetto inizia nel 2022 con la fondazione del collettivo indipendente C.RUDE, insieme ad altr* quattro artist*, con cui pubblica diverse antologie e raccolte (tra cui No t