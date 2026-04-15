Il ritorno di Euphoria: anche la Gen Z invecchia

L’ossessione di Levinson per l’umiliazione fisica e psicologica delle sue protagoniste ha superato la soglia del racconto ed è diventato puro esercizio di stile. E forse, con Euphoria, stiamo anche assistendo a un fenomeno di auto-fagocitamento seriale. Ma c’è anche e soprattutto un tema anagrafico
A ciascuno il suo teen drama. Da quando esistono, le serie televisive che raccontano la vita di protagonisti adolescenti hanno sul pubblico che rientra nel target d’età prefissato lo stesso effetto delle band che si ascoltano negli anni del liceo: si attaccano alle pareti del cervello come i poster degli One Direction o dei Backstreet Boys a quelle della propria cameretta. Dai panorami assolati di Beverly Hills 90210 al lusso newyorkese di Gossip Girl, dai disastri esistenziali di Marissa Cooper