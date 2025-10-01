I libri di Bajani, Hamya, Franchini, Dandini e Albinati

L’odio cresce bene in famiglia, senza risparmiare nessuno

Paolo D'Angelofilosofo
01 ottobre 2025 • 19:26

Bajani, Hamya, Franchini, Dandini, Albinati: nel romanzo contemporaneo si diffonde la critica alla famiglia patriarcale tradizionale. Ma il disprezzo di figli e figlie sembra equamente distribuito su padri e madri

«Famiglie, vi odio!» il grido di André Gide risale a parecchi decenni fa, ma se si guarda a molta narrativa contemporanea sembra non avere perso nessuna attualità. Scopriamo che per scrittori e scrittrici di oggi il modello di famiglia vissuto, e sofferto, è ancora quello patriarcale tradizionale, con padre/marito prevalentemente assente, assorbito dal lavoro, ma dominante pur nella sua assenza, spesso con le sue sfuriate, i suoi malumori, gli scoppi d’ira, e madre casalinga che ha rinunciato a

Professore ordinario di estetica presso l’Università di Roma Tre dal Settembre 2001. Dopo la laurea presso l’Università di Roma “La Sapienza”, ha ottenuto il dottorato di ricerca in Estetica presso l’Università di Bologna. Ha insegnato come professore associato di Estetica presso l’Università di Messina dal 1992 al 2000.  È stato Direttore del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dal 2013 al 2018. È  stato vicepresidente della Società Italiana di Estetica dalla fondazione di quest’ultima nel 2001 al 2014.