Fenomenologia del ritornante: l’ultimo segreto di de Chirico

Alla fine degli anni Sessanta, l’ottantenne Giorgio de Chirico dà vita a un’ultima straordinaria avventura creativa caratterizzata da un ritorno alle figure e ai motivi della sua pittura metafisica dei primi decenni, reinterpretati in termini di inedita libertà visionaria. In questo decennio finale entrano in scena fantasiose variazioni, con vecchi e nuovi elementi, di piazze d’Italia e interni popolati di manichini e coacervi di oggetti; cavalli sulla spiaggia; gladiatori; navigatori nelle stan