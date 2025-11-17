CIBO

Ferrovie culinarie: quando mangiare in treno raccontava l’Italia in movimento

© SNCF Médiathèque
© SNCF Médiathèque
isabella de silvestro
17 novembre 2025 • 19:32

Come e cosa mangiamo quando ci muoviamo racconta dei cambiamenti profondi della nostra società, dei famosi usi e costumi sempre soggetti a trasformazioni e delle innovazioni che modificano il nostro modo di viaggiare. La mostra curata da Mettetal, storico e curatore, lavora sugli archivi ferroviari europei prendendo il cibo come chiave di lettura del mondo che cambia

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l’ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: il tema del numero di questo mese è cucina abitabile. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si iscrive a questo link. Lecce – Dolce o

Per continuare a leggere questo articolo

isabella de silvestro

Giornalista freelance, classe 1997. Scrive di diritti umani, cultura e sociale. Ha vissuto in Colombia, Germania e Inghilterra per poi tornare in Italia, dove ha conseguito la laurea in Storia. 