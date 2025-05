Il festival aveva fatto i salti mortali per accaparrarsi un anno fa la serie di Valeria Golino tratta da “L’arte della gioia”, ora ha presentato in concorso Fuori, il film del regista napoletano sul periodo trascorso in carcere dalla scrittrice. Con Golino nei suoi panni. Elodie e Matilda De Angelis sono sorprese folgoranti. «Nessuno si salva senza l’immaginazione. La politica doveva rimanere all’orizzonte, come i maschi, come tante altre cose, non a fuoco ma comunque nitida»

Goliarda Sapienza è francese. O almeno è quello che pensano i francesi, che la rivendicano come gloria letteraria propria. Non proprio del tutto a torto, perché nel 2005, facendo un caso letterario de L’arte della gioia, il suo capolavoro, hanno aperto la via all’edizione italiana di Einaudi.

Non a caso il festival cannese ha fatto i salti mortali per accaparrarsi lo scorso anno la serie omonima firmata da Valeria Golino e quest’anno in concorso – unico a battere bandiera tricolore – Fuori di Mario Martone, basato su due libri meno celebri dell’attrice-scrittrice, L’università di Rebibbia e La certezza del dubbio. Ma soprattutto interpretato, per chiudere il cerchio, dalla stessa Valeria Golino, con una passione e una sintonia col personaggio palpabili.

L’amore di Martone per Sapienza è di vecchia data. Precede di molto la pièce portata a teatro dal regista nel 2022 e scritta da Ippolita di Majo, testo complesso perché drammatizzava Il filo del mezzogiorno, resoconto della terapia psichiatrica affrontata per un triennio da Goliarda Sapienza dopo il calvario attraverso sette elettroshock. Con Ippolita Di Majo, sua compagna di vita e lavoro, Martone ha sceneggiato anche Fuori. Il film esce subito nelle nostre sale, il 22 maggio, con 01 Distribution.

Nell’ottobre del 1980 Goliarda Sapienza finisce tra le mura di Rebibbia, per una breve detenzione, rea di furto di gioielli. La sua riflessione su questa esperienza segna due libri e la sua coscienza in profondità.

«La prigione – scrive – mi ha ridato valori che stavo perdendo piano piano, come amicizia e solidarietà. E ha ripulito il mio linguaggio: è più diretto. È stata una lezione di letteratura».

Quella del carcere in realtà è un’esperienza cercata, umana e politica. Sapienza ha 56 anni, è disoccupata, in bolletta, attraversa una profonda crisi, è insoddisfatta dell’ambiente intellettuale in cui si muove. Guadagna quattro spiccioli come correttrice di bozze, ma non sa come tamponare lo sfratto dal suo appartamento ai Parioli, sicuramente di proprietà di qualche Ente.

«Non esagero se dico che il carcere mi ha salvata. Stavo finendo per vivere fuori dal mondo, precipitavo in un mondo di astrazioni».

Da cinque anni Martone progettava un biopic su questa scrittrice anarchica, libera, controcorrente, femminista refrattaria a ogni ideologia. C’era un patto non scritto con Valeria Golino. «E piano piano – racconta il regista qui a Cannes – un’altra ipotesi ha preso forma. Quella di raccontare uno squarcio, un’estate nella Roma dei primi anni Ottanta, tra la prigione e le amiche conosciute in carcere, in cui niente doveva accadere ma anche tutto».

Le amiche sono Matilda De Angelis (Roberta) ed Elodie (Barbara). Non ho mai lisciato il pelo a nessuno, ma potrete constatare in proprio che sono sorprese folgoranti.

Con questa intellettuale "strana” dai pantaloni di seta “con la piega” anche nell’ora d’aria, ma che non si presenta come detenuta politica («Ho rubato», ripete) e non è una “spiona”, nasce una simbiosi potente, quasi amorosa. È una intimità fatta di condivisione, di corse in macchina e risate e libertà “fuori”, insieme agli improbabili personaggi che Roberta frequenta. C’è un «film nel film», come dice Martone, nella profumeria di Barbara dove scattano confessioni: anche la scoperta che l’amica si buca. Ed è una scena di puro cinema, che alterna realtà e immaginazione, insieme a una doccia collettiva e liberatoria.

«È una sfida registica – per l’autore – che ho dovuto girare in parte anche in studio, per dilatare gli ambienti secondo la percezione della mia protagonista. Perché nessuno si salva da solo, ma nessuno si salva senza l’immaginazione. Per Goliarda, che ha passato esperienze tremende, è stato un patto anche politico».

Il film è scandito da inquadrature smaglianti della Roma razionalista, meno in funzione estetica che come veri contrappunti narrativi. E Martone ha scandagliato i veri indirizzi della scrittrice e i suoi percorsi, «in quella Roma che ho vissuto in quegli anni, andando a seguire il teatro di avanguardia». I Parioli, che non conosceva, lo hanno colpito, «con quel razionalismo e quella geometria ariosa che dialogano con le geometrie chiuse di Rebibbia. E la stazione Termini, dove dovevo assolutamente girare il finale».

Come sempre nel cinema del Nostro, Fuori intercetta l’atmosfera politica del periodo, all’indomani dei cosiddetti Anni di Piombo, senza esplicitarla direttamente.

«Non ti sbagli. In quel 1980 certe idee e tensioni sono ancora vive, sul tappeto. Quella dimensione politica me la ricordo molto bene. Sono sempre stato convinto che sia sbagliato parlare di anni di piombo. Non sono stati solo quello, ma anche anni di grande utopia, libertà, immaginazione, sperimentazione artistica e umana.

E sicuramente Goliarda Sapienza ha a che fare anche con quel mondo, ne vede dolori e contraddizioni. Bisognava che tutto questo venisse fuori. Il personaggio di Roberta lo consente. La politica doveva rimanere all’orizzonte, come i maschi, come tante altre cose, non a fuoco ma comunque nitida».

Roberta-Matilda è una chiave di volta, capace di far uscire prima le amiche dal carcere inscenando finti suicidi, ma rivelandosi in finale anche una preziosa pedina di quello che si chiamava allora Soccorso Rosso, la militanza di cerniera tra i carcerati, i familiari e gli avvocati. Ed è a Roberta, che ha per lei un trasporto anche fisico, che Goliarda-Valeria spiega il perché del suo furto, con le stesse parole del libro.

«L’ho fatto per rabbia, per provocazione. Lei era molto ricca, io diventavo sempre più povera. Più diventavo povera e più le davo fastidio. Magari mi invitava nei ristoranti più cari, ma mi negava le centomila lire che mi servivano per il mio libro. Le ho rubato i gioielli anche per metterla alla prova, ma ero sicura che mi avrebbe denunciato».

