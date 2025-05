Jeunes mères è la storia di cinque giovani senza mezzi ospitate in una casa-famiglia, tutte alle prese con una maternità accidentale e tormentata. I fratelli belgi non fanno cinema sociologico e tengono a bada l’emotività. In mano a chiunque altro questa materia straziante diventerebbe poltiglia molesta, spettacolo del dolore. Il loro amuleto è la giusta distanza, un pudore umanista che non trasgrediscono mai

Dal singolare al plurale. Plurale femminile. Cambio di rotta nella dottrina narrativa dei fratelli Dardenne, che in chiusura di concorso portano a Cannes un film corale anziché il loro tipico scavo nel libero arbitrio di un/una singolo/a davanti a un bivio civile, sociale e morale.

Jeunes mères, che arriverà in Italia distribuito da Lucky Red, cuce le storie parallele di Jessica, Perla, Julie, Ariane e Naima, tutte adolescenti senza mezzi ospitate in una casa-famiglia, tutte alle prese con una maternità accidentale e tormentata. Dal 1999 della loro prima Palma d’oro con Rosetta (la seconda è arrivata nel 2005 con L’Enfant), tutti i film dei Dardenne sono stati presentati in questo concorso, quasi sempre premiati dalle giurie.

Un caso unico, il loro, e un’etichetta da "abbonati” che preferiscono correggere con “fedeli”. «Ancora i Dardenne!», mugugnano i paladini di un radicale ricambio generazionale. Replica: «Siamo ormai cittadini di due paesi, del Belgio e di Cannes». Tant’è che il Festival di quest’anno è dedicato a Emilie Duquenne, rivelata da Rosetta e scomparsa, a 42 anni, da poco.

Il loro stile

A non cambiare è il rigore severo, implacabile, del loro stile, nemico giurato del pathos. Umanità ed empatia sono il prodotto di fatti e di circostanze, di un linguaggio scarnificato che proprio per questo risulta universale. Non fanno cinema sociologico e tengono a bada l’emotività.

A trascinarli nel “loro” stavolta è stato il vero foyer, in attività, scelto per radicare la scrittura alla vita reale, col suo universo femminile esclusivo. Il titolo provvisorio del film era La Maison. Perché è su questo passaggio che le ragazze dovranno contare per sottrarsi a situazioni familiari impossibili, per imparare a occuparsi dei loro bebè o per essere supportate nella scelta di un futuro diverso.

La messa a fuoco riguarda un fenomeno sociale che meriterebbe più aiuto e attenzione ovunque, esaminato in cinque casi quasi paradigmatici. Alle spalle ci sono dipendenze da alcol ed eroina, madri alcoliste e patrigni violentatori, ragazzi-padri che si dileguano o restano ma non hanno casa e lavoro, famiglie che hanno fatto pressione per l’aborto o viceversa risucchiano, ricattano affettivamente, senza rimuovere le situazioni di disagio all’origine. Di tante cose, le più dolorose, le ragazze non parlano nemmeno tra loro.

Per Jessica l’amore per il suo co-genitore sfuggente è più forte del sentimento materno: «Se lascio nostro figlio in orfanatrofio resti con me?».

I personaggi

Ariane è troppo piccola, non ce la fa ad affrontare un futuro oscuro, ha deciso per un’adozione che fa disperare sua madre. Ma la bottiglia in casa resta sovrana, nonostante giuramenti e promesse. E al nuovo papà, mentre gli mette tra le braccia il figlio, chiede soltanto due cose. Fa il musicista, gli insegnerebbe a suonare?

E a diciotto anni potrebbe consegnargli questa lettera che gli spieghi i “perché” di una scelta, con amore? Un’altra deve affrontare un problema familiare diametralmente opposto. Vuole farsi accettare dalla madre biologica che l’ha abbandonata piccina, ma che con un espediente è riuscita a rintracciare. La pedina e viene respinta, più volte, senza riguardi. Ma non demorde. Le carrambate tutte lacrime e abbracci esistono solo nella brutta tivù.

È difficile perfino sorridere al tuo bambino, se a ogni scacco, a ogni disillusione c’è una siringa pronta per scappare dai guai. Educatrici e psicologa, in una casa famiglia che peraltro prenderesti volentieri a modello, possono solo coltivare la responsabilità individuale, alleviare una crescita fin troppo precoce cercando di evitare che i destini si trasmettano inalterati di generazione in generazione. Julie e Dylan sono gli unici a fare progetti comuni, sul loro figlio. Ma quando lei scompare, e finisce in ospedale per overdose, perde la custodia del piccolo.

Le storie di Jessica, Perla, Ariane e Naima restano aperte, ma almeno per Julie e Dylan la speranza finale è affidata alle note di Mozart, a una poesia di Apollinaire e a una vecchia insegnante per cui la scuola non era solo un lavoro come tanti.

Il metodo

In mano a chiunque altro che non siano i Dardenne, questa materia straziante diventerebbe una poltiglia molesta, lo spettacolo del dolore. Il loro amuleto è la giusta distanza, un pudore umanista che non trasgrediscono mai. Vengono dai documentari, e quelle restano le loro radici. E quasi tutte le loro storie sono state girate nella piatta urbanizzazione satellite intorno a Liegi, soprattutto a Seraing, dove vivono, che ha il potenziale sociale delle vecchie zone industriali messe in ginocchio dalle chiusure aziendali.

Per Jeunes mères, senza tradire il loro marchio di fabbrica, si sono spostati ad Alleurs, distante solo dieci chilometri. E il loro “metodo” indeflettibile resta costante nel tempo: cinque settimane di ripetizione con gli attori prima del ciak, esattamente nelle location del film. Perché i dialoghi – ridotti al minimo indispensabile – non diventino mai palestra di performance. Ma anche per progettare quei lunghi piani sequenza, quei corpi in movimento, che nel cinema dei fratelli dicono tanto di più. Le mamme bambine, tutte non professioniste, sono Janaina Halloy (Ariane), Babette Verbeek (Jessica), Lucie Laruelle (Perla), Samia Hilmi (Naima), Elsa Houben (Julie).

Se un limite ha questo esperimento al plurale è l’algebrica clinicità del disagio che identifica i personaggi. Sono profili, tipologie adattate a ragazze reali. È l’ombra lieve che smorza il calore umano e in ultima analisi la forza stessa del film.

