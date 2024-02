Per la prima volta sono stati rivelate tutte e 30 le posizioni. Da qui inizia la finale, che porterà prima alla top five e poi alla proclamazione del vincitore

In apertura della finale del festival di Sanremo, Amadeus ha letto la classifica, dal trentesimo al primo posto. È la prima volta che succede: finora la graduatoria era rimasta segreta, si conoscevano solo i primi cinque classificati di ogni serata. Questa invece è la media dei risultati di tutte e quattro le serate, da martedì a venerdì. Ed è il punto di partenza che darà il via alla finale, che sarà divisa in due fasi.

Nella prima fase, votano solo le persone da casa. Partendo da quella che vedete qui sotto, comporranno così la classifica definitiva dal trentesimo al sesto posto e decideranno la “top five”. Per i primi cinque si azzereranno i voti e la loro posizione sarà decisa dal voto combinato del pubblico a casa (34 per cento), sala stampa (33 per cento) e radio (33 per cento).

La classifica parziale

Queste dunque le posizioni dopo le prime quattro serate e in attesa della finale:

Geolier Angelina Mango Annalisa Ghali Irama Mahmood Alessandra Amoroso Loredana Bertè Diodato Alfa Il Volo Emma Gazzelle Fiorella Mannoia The Kolors Il Tre Santi Francesi Mr.Rain Negramaro Ricchi e Poveri Dargen D’Amico BigMama Rose Villain Clara Maninni Renga Nek Bnkr44 La Sad Fred De Palma Sangiovanni

