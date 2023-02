Il televoto è aperto fino alle due di notte, non serve aspettare che si esibiscano i cantanti (qui trovate tutti i codici). Poi tutto si azzera e si riparte col voto fra i primi cinque per scegliere il vincitore

È iniziata la finale di Sanremo e il pubblico può partecipare con il televoto. Non c’è bisogno di aspettare l’esibizione, si può votare in qualsiasi momento, fino alla chiusura prevista intorno alle 2 di notte.

A quel punto Amadeus proclamerà la classifica finale, che tiene conto delle scorse serate. Ai primi cinque saranno azzerati i punti e verrà assegnato un nuovo codice per il televoto. Quet’ultimo avrà ora un peso del 34 per cento, mentre giuria demoscopica (300 persone selezionate fra ascoltatori abituali di musica) e sala stampa (150 giornalisti) conteranno per il 33 per cento ciascuno.

Come si vota

Si possono usare questi due numeri:

894.001 (chiamando da fisso, solo dall’Italia)

475.475.1 (sms da mobile)

Si potrà esprimere la propria preferenza inviando tramite sms il codice a due cifre (da 01 a 28) o digitando il codice sulla tastiera se si chiama.

I codici del televoto

01 – Elodie, Due

02 – Colla Zio, Non mi va

03 – Mara Sattei, Duemilaminuti

04 – Tananai, Tango

05 – Colapesce Dimartino, Splash

06 – Giorgia, Parole dette male

07 – Modà, Lasciami

08 – Ultimo, Alba

09 – Lazza, Cenere

10 – Marco Mengoni, Due vite

11 – Rosa Chemical, Made in Italy

12 – Cugini di Campagna, Lettera 22

13 – Madame, Il bene nel male

14 – Ariete, Mare di guai

15 – Mr Rain, Supereroi

16 – Paola e Chiara, Furore

17 – Levante, Vivo

18 – LDA, Se poi domani

19 – Coma_Cose, L’addio

20 – Olly, Polvere

21 – Articolo 31, Un bel viaggio

22 – Will, Stupido

23 – Leo Gassman, Terzo Cuore

24 – gIANMARIA, Mostro

25 – Anna Oxa, Sali (Canto dell’anima)

26 – Shari, Egoista

27 – Gianluca Grignani, Quando ti manca il fiato

28 – Sethu, Cause perse

