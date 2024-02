Il televoto vale il 34 per cento sul totale. Ecco come si possono esprimere le preferenze e quanto costa. Tutte le regole valide per la quarta serata del festival, venerdì 9 febbraio

Anche stasera si può votare da casa per la serata delle cover. Il televoto vale per il 34 per cento, mentre il resto sarà diviso fra la giuria delle radio e la giuria della sala stampa (33 per cento ciascuna). Così sarà determinata la classifica delle cover (di cui sapremo una top five) e il vincitore della serata. Anche questa classifica poi rientra nel conteggio totale, in vista della finale (sapremo la classifica parziale completa all’inizio della serata di sabato).

Come si vota

Si potrà esprimere la preferenza tramite sms o digitando il codice sulla tastiera nel caso di chiamata da utenze fisse. Possono votare solo i maggiorenni e solo mentre è aperto il televoto durante la serata (in altri momenti i voti non vengono conteggiati).

Da telefono fisso: Al numero 894.001. Si seguono le istruzioni che vengono date con apposito messaggio telefonico preregistrato. Il costo di ciascuna chiamata da utenza fissa (indipendentemente dalla distanza, dall’orario, dalla durata della chiamata e dal gestore e telefonico) con la quale effettivamente si esprima un voto valido sarà di 0,51euro iva inclusa.

Con sms: Inviando un sms al numero 475.475.1 con il codice a due cifre di identificazione della canzone-artista scelto. Il costo dell’invio dell’sms varia sulla base del contratto col proprio operatore (in genere è gratuito). Si paga invece il voto espresso, solo se valido, 0,50 euro (tecnicamente è il costo dell’sms ricevuto a conferma del voto valido).

Quanti voti si possono esprimere? Al massimo cinque per ogni sessione di voto e per ogni utenza telefonica.

I codici del televoto

Questo l’elenco completo dei codici per la quarta serata, quella delle cover e dei duetti, venerdì 9 febbraio:

01 – Sangiovanni con Aitana, medley di "Farfalle" e "Mariposas"

02 – Annalisa con La rappresentante di Lista

03 – Rose Villain con Gianna Nannini, medley

04 – Gazzelle con Fulminacci, "Notte prima degli esami"

05 – The Kolors con Umberto Tozzi, medley dei più grandi successi di Umberto Tozzi

06 – Alfa con Roberto Vecchioni, "Sogna, ragazzo, sogna"

07 – Bnkr44 con Pino D'Angiò, "Ma quale idea"

08 – Irama con Riccardo Cocciante, "Quando finisce un amore"

09 – Fiorella Mannoia con Francesco Gabbani, "Che sia benedetta"/"Occidentali's Karma"

10 – Santi Francesi con Skin, "Hallelujah"

11 – Ricchi e Poveri con Paola & Chiara, medley di "Sarà perché ti amo"/Mamma Maria"

12 – Ghali con Ratchopper, medley dal titolo "Italiano vero"

13 – Clara con Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino, "Il cerchio della vita"

14 – Loredana Bertè con Venerus, "Ragazzo mio"

15 – Geolier con Guè, Luchè e Gigi D'Alessio, medley dal titolo "Strade"

16 – Angelina Mango con Il quartetto d'archi dell'Orchestra di Roma, "La rondine" (canzone del padre)

17 – Alessandra Amoroso con Boomdabash, Medley

18 – Dargen D'Amico con BabelNova Orchestra, Omaggio a Ennio Morricone: "Modigliani" sulle note di The Crisis

19 – Mahmood con I Tenores di Bitti, "Come è profondo il mare"

20 – Mr.Rain con Gemelli DiVersi, "Mary"

21 – Negramaro con Malika Ayane, "La canzone del sole"

22 – Emma con Bresh, medley di Tiziano Ferro

23 – Il volo con Stef Burns, "Who Wants to Live Forever"

24 – Diodato con Jack Savoretti, "Amore che vieni, amore che vai"

25 – La Sad con Donatella Rettore, "Lamette"

26 – Il Tre con Fabrizio Moro, medley dei più grandi successi di Fabrizio Moro

27 – BigMama con Gaia, La Niña e Sissi, "Lady Marmalade”

28 – Maninni con Ermal Meta, "Non mi avete fatto niente"

29 – Fred De Palma con Eiffel 65, medley dei più grandi successi degli Eiffel 65

30 – Renga con Nek, medley

