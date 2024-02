Tornano tutti i 30 artisti in gara, ma questa volta cantando canzoni di altri, in genere con degli ospiti. Sarà scelto un vincitore della serata e i voti di tutti influiranno sulla graduatoria della finale

È il venerdì di duetti e cover, una delle serate più attese ogni anno. Con Amadeus c’è Lorella Cuccarini a co-condurre. E il punto di partenza è ancora una volta il risultato degli ascolti della serata precedente. Per la terza serata di fila è stato superato il 60 per cento di share, con 10 milioni di ascoltatori. Il pubblico di chi ha fra i 25 e i 34 anni ha superato il 70 per cento di share. «Quella delle cover è una serata iconica», ha detto Amadeus.

Come funziona la serata

Saranno quindi interpretate 30 canzoni del passato, saranno votati da sala stampa, giuria della radio e televoto. Sarà comunicata la top five e i vincitori si ri-esibiranno. Sabato, all’inizio della finale, si saprà per la prima volta la classifica completa parziale.

Fra gli ospiti ci saranno il motociclista Francesco Bagnaia, Margherita Buy e Elena Sofia Ricci. Attesissimo il ritorno di Gigi D’Agostino, che si esibirà dalla nave. Il finale è previsto intorno alle 2. Ma Amadeus ha detto: «Non posso promettere di rispettare i tempi».

L’ordine di esibizione

Questo l’ordine di esibizione:

Sangiovanni con Aitana, medley di "Farfalle" e "Mariposas" Annalisa con La raprresentante di Lista Rose Villain con Gianna Nannini, medley Gazzelle con Fulminacci, "Notte prima degli esami" The Kolors con Umberto Tozzi, medley dei più grandi successi di Umberto Tozzi Alfa con Roberto Vecchioni, "Sogna, ragazzo, sogna" Bnkr44 con Pino D'Angiò, "Ma quale idea" Irama con Riccardo Cocciante, "Quando finisce un amore" Fiorella Mannoia con Francesco Gabbani, "Che sia benedetta"/"Occidentali's Karma" Santi Francesi con Skin, "Hallelujah" Ricchi e Poveri con Paola & Chiara, medley di "Sarà perché ti amo"/Mamma Maria" Ghali con Ratchopper, medley dal titolo "Italiano vero" Clara con Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino, "Il cerchio della vita" Loredana Bertè con Venerus, "Ragazzo mio" Geolier con Guè, Luchè e Gigi D'Alessio, medley dal titolo "Strade" Angelina Mango con Il quartetto d'archi dell'Orchestra di Roma, "La rondine" (canzone del padre) Alessandra Amoroso con Boomdabash, Medley Dargen D'Amico con BabelNova Orchestra, Omaggio a Ennio Morricone: "Modigliani" sulle note di The Crisis Mahmood con I Tenores di Bitti, "Come è profondo il mare" Mr.Rain con Gemelli DiVersi, "Mary" Negramaro con Malika Ayane, "La canzone del sole" Emma con Bresh, medley di Tiziano Ferro Il volo con Stef Burns, "Who Wants to Live Forever" Diodato con Jack Savoretti, "Amore che vieni, amore che vai" La Sad con Donatella Rettore, "Lamette" Il Tre con Fabrizio Moro, medley dei più grandi successi di Fabrizio Moro BigMama con Gaia, La Niña e Sissi, "Lady Marmalade” Maninni con Ermal Meta, "Non mi avete fatto niente" Fred De Palma con Eiffel 65, medley dei più grandi successi degli Eiffel 65 Renga con Nek

Il tema del femminicidio

Elena Cecchettin ha criticato il modo in cui è stato trattato il tema del femminicidio sul palco dell’Ariston, con il cast di Mare Fuori. Amadeus ha detto che è stato «un intervento bello», a suo giudizio, pur rispettando l’opinione di chi la pensa diversamente.

«Accetto il suo giudizio, ma non la chiamerò», ha detto, rispondendo a una domanda di un giornalista che gli ha chiesto se lo avrebbe fatto. «Non ho il suo numero, ma comunque penso che si debba chiamare una persona se ci si deve scusare, e io non credo di doverlo fare. Per me è stato un bel momento».

(Notizia in aggiornamento)

