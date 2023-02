C’è chi è abituato a seguire il festival in un unico modo: commentando in diretta sui social. Peccato che stasera alcuni problemi tecnici abbiano reso questa abitudine più complicata

È stata una serata difficile per i social network: prima hanno smesso di funzionare, in tutto il mondo, Facebook e Instagram. Poi anche Twitter ha avuto qualche problema, con i tweet che funzionavano solo se programmati. Una buona notizia per il nostro social media manager che ha potuto riposarsi, ma non per tutti quelli che invece stanno seguendo Sanremo nel migliore dei modi possibili. Ovvero commentando in diretta sui social. Quella qui sotto è una selezione dei nostri tweet preferiti, pubblicati durante la seconda serata.

