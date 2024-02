Seconda Angelina Mango con l’omaggio al padre, terza Annalisa. Poi Ghali e Alfa. Ora è il vero favorito per la vittoria finale, ma tutto può ancora cambiare durante la finale (anche per le modalità del voto). Ecco come

Con 30 artisti sul palco e 30 esibizioni, con tutti i loro ospiti, la serata della cover a Sanremo ha avuto una qualità generalmente molto alta, con certe esibizioni iconiche e altre invece riuscite molto peggio.

Alla fine però c’è stato un solo vincitore, Geolier, nominato intorno alle due di notte. Ha vinto la serata della cover grazie al medley con Gue, Luchè e Gigi D’Alessio. Ma si candida anche per vincere l’intero festival. Per questo, in realtà, la finale di sabato sera sarà decisiva (e tutto può ancora cambiare). Perché solo allora si saprà la classifica parziale, frutto della media di tutte le serate finora.

E poi c’è un altro voto, al 100 per cento in mano al pubblico da casa, che decreterà la top five finale. Ma non è finita. A quel punto tutti i voti saranno azzerati per i primi cinque, che si sottoporranno a un ulteriore voto, dal pubblico di casa (34 per cento), giuria delle radio (33 per cento) e giuria della sala stampa (33 per cento).

La top five

Questi i primi cinque classificati nella serata delle cover:

Geolier con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio Angelina Mango con il quartetto d’archi dell’orchestra di Roma Annalisa con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia Ghali con Ratchopper Alfa con Roberto Vecchioni

© Riproduzione riservata