Vecchio scarto, nuova biografia: ecco perché la fibra non può diventare religione

Per secoli è stata considerata come la parte da eliminare per rendere il cibo degno dei salotti borghesi, come quando dal pane si toglieva la crusca. Ora, invece, viene riscoperta come ingrediente che incarna il Bene. Eppure non esistono nutrienti perfetti, ma sistemi complessi di abitudini che rendono una dieta sana
- Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola
Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l’ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo del ritorno nella nostra dieta delle fibre. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si iscrive a questo link. Per q