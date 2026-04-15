Cibo

Filiere umane: nel cibo e nel vino si sperimenta il benessere condiviso

Illustrazione di Nicola Ferrarese
Illustrazione di Nicola Ferrarese
Illustrazione di Nicola Ferrarese
Francesca Ciancio
15 aprile 2026 • 16:27

Dal caso Noma a un cambio di paradigma: il modello della “brigata-caserma” è  in crisi e il settore si interroga sulla propria sostenibilità umana. Psicologi in azienda, nuovi modelli organizzativi e welfare diventano strumenti concreti per ripensare il lavoro. Tra tensioni generazionali e nuove aspettative, il benessere emerge come fattore chiave per il futuro di cibo e vino

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di abitudini e trend culinari che diventano cringe. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si iscrive a questo link

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Francesca Ciancio
Francesca Ciancio
Francesca Ciancio

Napoletana a Milano, giornalista professionista, specializzata in enogastronomia e viaggi. Videomaker e sommelier. Docente di corsi post universitari a tema vino e organizzatrice di degustazioni. Collabora anche con Cook Inc e Cibo Today.