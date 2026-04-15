Filiere umane: nel cibo e nel vino si sperimenta il benessere condiviso

Dal caso Noma a un cambio di paradigma: il modello della “brigata-caserma” è in crisi e il settore si interroga sulla propria sostenibilità umana. Psicologi in azienda, nuovi modelli organizzativi e welfare diventano strumenti concreti per ripensare il lavoro. Tra tensioni generazionali e nuove aspettative, il benessere emerge come fattore chiave per il futuro di cibo e vino

Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola