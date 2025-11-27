Come la raccolta di prodotti spontanei sta trasformando il nostro modo di mangiare: dai laboratori stellati alle foreste urbane, dalle app e al sovrasfruttamento

Alimurgia. Il termine suona arcaico, quasi dimenticato, e infatti oggi quasi tutti preferiscono l'inglese foraging. Fu Giovanni Targioni Tozzetti, medico e naturalista del Settecento, a introdurlo per descrivere l'alimentazione con le piante spontanee e per trasformarla in una disciplina sistematica. Nel suo trattato De alimenti urgenti è presentato come una strategia di sopravvivenza nei periodi di carestia.

Il nome stesso, costruito con elementi greci, álimos (“che toglie la fame”) e -urgía (“lavoro, operazione”), allude a un'alimentazione dettata dall'urgenza. Oggi quella stessa pratica ancestrale sta riscrivendo la gastronomia contemporanea, dalle food forest urbane ai laboratori sperimentali, fino alle app che promettono di riconoscere piante e funghi.

Dalla sopravvivenza alla scelta

Per circa 300mila anni gli esseri umani hanno vissuto di caccia, raccolta e pesca sfruttando risorse spontanee secondo ritmi che permettevano agli ecosistemi di rigenerarsi. L'agricoltura comparve soltanto intorno a 12mila anni fa, nel Neolitico, quando alcune comunità iniziarono a coltivare cereali e leguminose e a stabilirsi in villaggi permanenti.

Per millenni, la maggior parte degli alimenti e dei rimedi medicinali veniva prodotta e consumata a livello locale: le tecniche di conservazione erano limitate e il trasporto su lunghe distanze non consentiva di mantenere la freschezza dei prodotti, fatta eccezione per merci stabili come cereali, spezie e legumi.

Fu solo con la Rivoluzione industriale che questa logica cambiò radicalmente, grazie a nuovi mezzi di trasporto, alla meccanizzazione agricola e alle tecnologie di conservazione che permisero di spostare il cibo e dunque di dipendere meno dalle risorse spontanee del proprio territorio.

Dai laboratori stellati alle foreste pubbliche

Negli ultimi vent'anni il foraging è riemerso con forza inaspettata, trasformandosi da pratica di necessità a scelta consapevole che oggi coinvolge singoli cittadini, realtà professionali e, in alcuni casi, anche iniziative pubbliche.

A Copenhagen il Noma di René Redzepi ha fatto della raccolta spontanea il proprio manifesto gastronomico, e anche dopo la chiusura del ristorante ha proseguito questa visione trasformandosi in un laboratorio di ricerca dedicato a fermentazioni, ingredienti selvatici e nuove pratiche culinarie.

Un progetto collettivo

Se nei ristoranti d'avanguardia diventa linguaggio creativo, nelle città prende invece la forma di un progetto collettivo. Nelle metropoli americane le food forest – sistemi agroforestali che imitano la struttura e il funzionamento di una foresta naturale per produrre cibo in modo sostenibile – sono una delle forme più interessanti di gestione partecipata del verde urbano. Ad Atlanta, quella di Browns Mill copre quasi 3 ettari e rappresenta la più grande della nazione. Si trova in un'area dove oltre un terzo della popolazione vive sotto la soglia di povertà – in passato era stata identificata come deserto alimentare – e ospita oltre 2.500 piante medicinali e commestibili.

Non è però un fenomeno limitato agli Stati Uniti. Anche nel Nord Europa, dalla Danimarca ai Paesi Bassi, piccoli boschi edibili vengono inseriti nei piani urbani per incentivare la conoscenza delle piante spontanee e la produzione di frutti a basso impatto. Nel Regno Unito i frutteti comunitari ei giardini forestali costituiscono un modello analogo, spesso gestito da gruppi di quartiere.

In Italia uno dei progetti più significativi è la Picasso Food Forest di Parma. Un ex terreno abbandonato trasformato in un piccolo bosco commestibile gestito dalla comunità con centinaia di alberi e arbusti da frutto, accessibili a tutti i residenti.

In Australia e Nuova Zelanda, la gestione delle foreste urbane è un tema concretamente integrato nelle politiche pubbliche. In molte città australiane – come Canberra – le strategie urbane puntano a incrementare la copertura arborea, a diversificare le specie e a rafforzare la biodiversità. In Nuova Zelanda, città come Auckland con l' urban ngahere valorizzano la vegetazione nativa. Entrambi i paesi utilizzano il modello di software i-Tree Eco per misurare i benefici ecosistemici degli alberi e pianificare la crescita.

Memoria, identità e l'estetica sociale del selvatico

Instagram e TikTok hanno trasformato il foraging in un trend: cesti di vimini, macro di muschi, mani che sfiorano foglie in controluce. I video mostrano una versione curata che cancella fango, ore di cammino per pochi etti di prodotto e magari anche dubbi sull'identificazione. Questa frattura tra immaginario e pratica ha conseguenze concrete, diventa estetica della vita lenta venduta come accessibile, ma che in realtà richiede tempo, conoscenza botanica e rispetto per i territori.

A colmare questo divario ci provano le app di riconoscimento, che promettono risposte immediate con un semplice scatto ma che restano strumenti fallibili: a volte basta un dettaglio per confondere il commestibile con il tossico.

