Finzioni

«Il mio essere è un versetto oscuro»: Forugh Farrokhzad e la poesia iraniana del corpo

Giulia Caminitoscrittrice
30 aprile 2026 • 07:00

È stata la più grande poeta iraniana, la più tradotta e la più scandalosa. Le raccolte di Forugh Farrokhzad raccontano un mondo fatto di attese, amplessi, occhi espressivi e desideri. Una poesia onesta e senza filtro che le costò la condanna pubblica e la fatica del vivere

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Finzioni, disponibile sulla app di Domani e in edicola

È il 5 gennaio del 1935 quando a Teheran nasce una bambina di nome Forugh. Il 1935 è un anno particolare, l’anno in cui viene cambiato il nome al paese: la Persia sta per diventare ufficialmente l’Iran. Il 1935 è anche l’anno in cui viene inaugurata l’università a Teheran, in cui il governo ordina alla cittadinanza l’uso di abiti alla occidentale e la sostituzione dei turbanti con cappelli europei – gli chapeau, in cui il ministro dell’Istruzione partecipa all’apertura del Women’s Center alla pr

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Giulia Caminito
Giulia Caminito
Giulia Caminitoscrittrice

Nata a Roma nel 1988, si è laureata in Filosofia politica. La famiglia di sua madre è originaria di Serra de’ Conti nelle Marche; il suo bisnonno, Nicola Ugolini, fu un fervente anarchico anticlericale di cui si persero le tracce in Germania. Ha esordito con il romanzo La Grande A (Giunti 2016) che ha vinto il Premio Bagutta opera prima, il Premio Giuseppe Berto e il Premio Brancati giovani.