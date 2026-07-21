Fotoritocco alle spalle. La libertà di Olive in “Unretouchable” di Sofia Szamosi

Olive, 18 anni, newyorkese, ha una dipendenza dai social network e un’autostima ancora in formazione. Attraverso il suo diario grafico la seguiamo nella sua prima esperienza lavorativa in un giornale di moda. Non sappiamo cosa farà del suo futuro, ma intanto capisce a quali mondi non vuole appartenere

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di come la lingua della moda si intreccia con quella del settore gastronomico, dalla foodification dei vestiti alle collaborazioni tra grandi chef e maison. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, i