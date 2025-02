Mi sono accorta della complessità della mia identità quando ho compreso come essa fosse resa più articolata proprio dal mio non trovarmi sempre dentro a una sola. I nomi servono a farsi amiche le cose. Le si nomina per tenersele vicine. Ma le strade?

Si può fare a meno della terra. O almeno ci si può provare da un certo punto della vita. La Tillandisia cyanea è un organismo vegetale di quel gruppo di piante chiamate anche garofani d’aria, che vivono in climi caldi e si cibano di umidità, sospese a vari metri dal suolo. Amo guardare le loro radici volanti, osservarle mentre sparpagliano in cielo le proprie origini sopra al davanzale. Si può fare a meno della terra, allora, ma serve trovare una nuova mappa in cui disporle, una cartografia che non tenga conto più del suolo ma del cielo, forse.

Città non mia

Sono nata a Roma, città che, per via della suggestione dei nomi delle strade, da bambina immaginavo simile a un mazzo di rose; vedevo ogni quartiere della sua circonferenza irregolare sbocciare di una manciata di parole. Ogni rione, quartiere, suburbio o zona si portava addosso un tema, si arruffavano i mestieri e le botteghe tra i vicoli del centro, a soggetto storico era l’odonomastica dell’Appio-Latino, nomi e cognomi di scultori illustri; Testaccio aveva in sé navigatori, scienziati ed editori, mentre Parioli custodiva nazioni, città e sportivi.

Sono nata in italiano, sono stata bambina in questa lingua e vi ho innestato l’adolescenza. In italiano mi sono sbucciata le ginocchia cercando di salire sui pattini e poi in bicicletta, sono andata a scuola e ho imparato la poesia. Sempre in italiano mi sono innamorata per la prima volta, sono diventata donna.

Fino ai ventitré sono vissuta a Roma, eppure di lei ricordo a memoria unicamente i nomi di certe vie del Quartiere V Nomentano in cui sono cresciuta, il centro dove andavo a fare spese con i fidanzati e con le amiche, l’università a San Lorenzo.

Da quando vi torno solo una o due volte l’anno, mi accorgo di quanto sia parziale la mia Roma. La attraverso trafelata, guidata da perfetti sconosciuti che nei loro taxi mi conducono ciarlieri, muti, spesso arrabbiati, da un’intervista a un’altra, e mi domando se questa città – in cui non vivo ormai da vent’anni - sia mai stata veramente «mia».

Dopo l’università, infatti, è iniziata per me un’altra vita. Ho dismesso l’italiano nel quotidiano, mi sono trasferita a Tōkyō, la città che non ha nomi per le strade ma ne attribuisce agli edifici. Il glossario della mia maturità si è costruito in giapponese e in questa nuova lingua mi sono immaginata moglie, ho adottato una cagnolina; nei suoi due alfabeti sillabici e tremila ideogrammi sono diventata madre e a oggi il vocabolario dell’infertilità, la terminologia propria di una gravidanza, la ginecologia tutta, mi sono più immediate in questa lingua.

Lingue e identità

Mi sono accorta della complessità della mia identità quando ho compreso come essa – gli stessi automatismi cui porta parlare una lingua (qualsiasi lingua) o abitare all’interno di una cultura (qualsiasi cultura) - fosse resa più articolata proprio dal mio non trovarmi sempre dentro a una sola.

I nomi servono a farsi amiche le cose. Le si nomina per tenersele vicine. Ma le strade?

«All’inizio, non c’era che una sola lingua. Gli oggetti, le cose, i sentimenti, i colori, i sogni, le lettere, i libri, i giornali, erano quella lingua. Non avrei mai immaginato che potesse esistere un’altra lingua, che un essere umano potesse pronunciare parole che non sarei riuscita a capire»: eppure Agota Kristoff non divenne scrittrice in ungherese bensì in francese, che definì «lingua nemica» - sia in quanto se la dovette guadagnare in una lotta accanita che sarebbe durata quanto la propria vita sia in quanto sapeva che essa avrebbe ucciso a poco a poco la lingua materna. Non credo sia un caso che tra gli scrittori che tengo più vicini, oltre a Kristoff, ci sia Emil Cioran: anche lui si è conquistato l’ovvio, ovvero una lingua da scrivere e parlare. L’ha osservata e studiata in ogni maniera, senza darla mai per definitiva.

Farsi appartenere un luogo

E i nomi delle strade? Cosa accade quando non li si sa pronunciare? Se parlano di cose che non ci dicono niente? Se non hanno di per sé un nome? Eppure, c’è una odonomastica privata, sentimentale, che si infittisce proprio nel cambiare continente, nel nascere in un punto del pianeta per poi crescere e invecchiare da tutt’altra parte.

Personalmente, ho iniziato a camminare a due anni nella terrazza dell’infanzia a Roma, poi a ventiquattro a Tōkyō dove ho smesso di chiedermi il nome delle vie; andavo dritta e poi curvavo lungo le rotte delle ferrovie. Per vedere serve praticare «l’arte dello sconfinamento, dell’osmosi, della porosità e non lasciarsi mutare dal proprio oggetto di osservazione e di desiderio» scriveva Maria Nadotti a proposito di John Berger, colui che sottolineava l’importanza di «nominare l’intollerabile» in quanto è esso stesso «un atto di speranza».

Mette al confino il cuore l’atto di nominare strade che non si possono conoscere intimamente, in cui siamo stranieri, incapaci di trasformarne gli appellativi. Condanna alla nostalgia e ad avvertire, più di quanto sia giusto e tollerabile, il tempo che ci passa di fronte. È tristemente vero che disponiamo dell’infinito per un tempo limitato e che alla fine, increduli, trasciniamo tutto nella nostra sparizione.

Ricordo una donna che era stata trasferita a Berlino per lavoro, una città che le era ignota e di cui non sapeva la lingua («è per questo – mi disse – che l’ho da subito avvertita doppiamente ostile»). Le era incomprensibile lo spazio urbano e, incapace di raccapezzarsi nella pronuncia del tedesco, avvertiva l’inimicizia delle strade, il conflitto delle piazze e delle traverse improvvise. Fu allora che, al semplice scopo di orientarsi, iniziò a chiamarle diversamente. Prese ad attribuire ai viali di Berlino i nomi di Milano. Era stato solo così che, alla fine, era riuscita a fare pace con la città, a sentirla più affine.

Ribattezzare l’odonomastica

Lessi negli anni del dottorato un romanzo di Ishida Shūichi intitolato Via 24 luglio in cui la giovane protagonista trasformava l’odonomastica di Nagasaki in quella di Lisbona, così da allungare passi nell’Altrove pur rimanendo nei soliti luoghi. D’un tratto la banalità si ammantava di una sensazione particolare che la portava su una soglia immaginaria non tanto tra culture ma tra stati d’animo che governavano il suo cuore.

Ricordo che quella sera, uscendo dal campus nella periferia a ovest di Tōkyō, mi chiesi cosa sarebbe accaduto se avessi battezzato Via Arezzo la strada senza nome in cui abitavo a Kichijōji, o Piazza Lecce lo slargo davanti alla stazione di Mitaka. Sarei stata più o meno felice?

Essere italiana ma vivere in Giappone ha sbucciato tutto dell’ovvio: nulla più è «naturale» o valido «a priori», neppure le strade. Da anni ormai ho accettato che esse abbiano solamente il nome di quanto mi è accaduto, le vicende affastellate su un muretto, i pensieri con cui le attraversavo, le conversazioni telefoniche: Via di quando ho scoperto che ero incinta, Viale del litigio con Miwa, Piazzale della prima lezione privata.

Aveva ragione Marcello Fois che spiegava come non esistano scrittori sardi, così come credo anch’io che non esistano scrittori italiani, giapponesi o americani, ovvero esseri autorizzati più di altri a dire un luogo e i suoi nomi. «Esistono solo gli scrittori: quelli che raccontano delle storie ambientate in un luogo che gli appartiene e che conoscono bene per averlo respirato». Farsi appartenere un luogo, significa peraltro anche fraintenderlo, convincersi di cose errate sul suo conto, attribuirgli caratteristiche interiori che, fatalmente, risultano invisibili agli altri.

I luoghi di pochi si interrogano molto sulla propria identità, sull’autorità di alcuni nel raccontarli. Ma non diversamente accade ai luoghi di tanti, tantissimi, come Roma o Tōkyō che si mettono a margine dei passi per fare entrare tutti. L’odonomastica non può allora che essere interiore, risultato di quell’operazione delicatissima che è donare un nome. Ci si può staccare dalla denominazione generale delle strade alla maniera in cui le piante aeree si sollevano da terra e posano le proprie radici in aria, inventando nuovi nomi per chiamare le cose di tutti.

