Comprendere la galassia tragica

Il ritorno di Franco Moretti: bandiera nera e il rapporto tra guerra civile e tragedia

Alice Valeria Oliveri
28 aprile 2026 • 20:23

Se il conflitto nella guerra civile è lo scontro cruento tra uomini e donne della stessa città, così nella tragedia ad uccidersi, tradirsi, accoltellarsi e sbudellarsi, sono persone dello stesso sangue, sia metaforicamente che letteralmente, vicine tra loro

Partiamo dalla fine. L’elenco delle opere distribuite nell’arco di tempo coperto da Bandiera nera - Forma tragica e guerra civile, il nuovo saggio di Franco Moretti pubblicato da Einaudi, comincia con I Persiani di Eschilo, del 472 a.C., la più antica tragedia che ci è stata tramandata, e finisce con The Burial at Thebes di Heaney, del 2004, uno dei tanti riadattamenti del testo di Sofocle, Antigone. In mezzo ci sono venticinque secoli di letteratura. Medea, Edipo, Macbeth, Eracle, Le Baccanti,

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