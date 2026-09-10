Frattura e riproducibilità, l’11 settembre nella cultura di massa

C’è una sigla dei Soprano, con le Twin Towers che appaiono sullo specchietto della macchina di Tony, e ce n’è una senza, girata dopo il 2001. Stessa cosa per quanto riguarda Sex And The City, dove le torri vennero sostituite dall’Empire State Building
Cosa stavi facendo l’11 settembre del 2001? In questi 25 anni che ci separano dall’attentato che reimposta simbolicamente l’orologio dell’Occidente, ci sono stati molti altri eventi epocali. Eppure, nessuno di questi, in termini iconografici, si può ancora paragonare all’immagine del World Trade Center avvolto dal fumo. Stando alla vulgata millennial, molti dei trentenni di oggi erano davanti alla televisione quando l’episodio in onda de La Melevisione fu interrotto dall’edizione speciale del te