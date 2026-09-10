Frattura e riproducibilità, l’11 settembre nella cultura di massa

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Cosa stavi facendo l’11 settembre del 2001? In questi 25 anni che ci separano dall’attentato che reimposta simbolicamente l’orologio dell’Occidente, ci sono stati molti altri eventi epocali. Eppure, nessuno di questi, in termini iconografici, si può ancora paragonare all’immagine del World Trade Center avvolto dal fumo. Stando alla vulgata millennial, molti dei trentenni di oggi erano davanti alla televisione quando l’episodio in onda de La Melevisione fu interrotto dall’edizione speciale del te