Una frattura che spacca l’America: la storia dei martiri del diritto all’aborto

Un romanzo di Joyce Carol Oates racconta la guerra religiosa che si combatte sui corpi delle donne. Lo fa ispirandosi alle vere storie di medici uccisi perché praticavano interruzioni di gravidanza
«Negli Stati Uniti si combatte una guerra – c’è sempre stata questa guerra», scrive Joyce Carol Oates nel monumentale, romanzo Un libro di martiri americani (Nave di Teseo 2025). Pubblicato in inglese nel 2017, offre un ritratto profondo e impietoso dell’America di oggi, una terra segnata da divisioni politiche, culturali e sociali, scegliendo con cura il simbolo attraverso il quale definire i confini di questa frattura: l’aborto. Il romanzo, scritto prima del rovesciamento della storica senten