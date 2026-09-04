Freddie Mercury è ovunque, ma rimane inafferrabile

Il cantante dei Queen oggi si ritrova in mostre, festival, libri. E perfino in un asteroide e in una rosa. C’è molto di lui in giro, eppure rimangono il suo desiderio di fuga e la fragilità indossata con coraggio
In un giorno di settembre del 1946, il 5, data che coincideva con quella del capodanno parsi, Farrokh Bulsara nacque al Government Hospital di Stone Town, nel centro storico della capitale dell’arcipelago di Zanzibar, all’epoca protettorato britannico. Sarebbe nato una seconda volta poi a Londra, è vero, in una casa del sobborgo di Feltham (“Plaque erected in 2016 by English Heritage at 22 Gladstone Avenue, Feltham, London, TW14 9LL, London Borough of Hounslow”, dice la targa che lo ricorda sui