Il futuro è finito? Storia di un’idea che ha cambiato il mondo

Nel nostro tempo, non è più facile immaginare il futuro con lo stesso ottimismo di un secolo e mezzo fa. Non perché il domani non arrivi ma perché, in questa epoca difficile e confusa, si avverte la sensazione che il futuro abbia cessato di esistere
C'è stato un tempo in cui il futuro era una promessa, una direzione, un progetto. Non una semplice estensione del presente, ma qualcosa che doveva essere diverso, migliore. Un tempo in cui l'umanità guardava avanti con fiducia, convinta che ogni invenzione avrebbe portato con sé una nuova liberazione, una conquista di luce contro l'oscurità dell'ignoranza e della miseria. Era l'epoca in cui il progresso aveva il volto dell'ottimismo e la scienza sembrava possedere le chiavi del destino umano. Qu