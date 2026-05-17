All’accademia carrara

Un futuro dal volto occulto: il fascino eterno dei tarocchi

Illustrazione di Marilena Nardi
Illustrazione di Marilena Nardi
Illustrazione di Marilena Nardi
Giacomo Giossi
17 maggio 2026 • 17:45

Queste carte offrono ancora una via di fuga dal realismo deprimente del nostro presente. Una mostra a Bergamo, aperta fino al 2 giugno 2026, legge in maniera originale la loro enorme influenza culturale

Vari aneddoti intrecciano il mondo politico con quello dei tarocchi, si sa per certo che Bill Clinton da presidente consultasse regolarmente una lettrice per prendere le decisioni più difficili. Così come esiste una lunga aneddotica legata al rapporto tra Silvio Berlusconi e l’occulto, uomo si dice superstizioso e incuriosito dalla magia. Anche se da questo punto di vista non fu certo da meno Romano Prodi che ammise di aver partecipato nel 1978 a una seduta spiritica dove venne fuori il nome del

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Giacomo Giossi
Giacomo Giossi
Giacomo Giossi

Giacomo Giossi ha frequentato licei, fabbriche e scuole serali. Ha vissuto come molti lombardi di provincia a Milano per poi fuggire a Parigi e per trovare infine rifugio a Venezia. Si occupa di critica culturale e scrive di letteratura contemporanea, in particolare di quella italiana. Ha pubblicato nelle raccolte Si sente la voce (2012) e Milano d’autore (2014). Collabora per varie case editrici