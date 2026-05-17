Un futuro dal volto occulto: il fascino eterno dei tarocchi

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Vari aneddoti intrecciano il mondo politico con quello dei tarocchi, si sa per certo che Bill Clinton da presidente consultasse regolarmente una lettrice per prendere le decisioni più difficili. Così come esiste una lunga aneddotica legata al rapporto tra Silvio Berlusconi e l’occulto, uomo si dice superstizioso e incuriosito dalla magia. Anche se da questo punto di vista non fu certo da meno Romano Prodi che ammise di aver partecipato nel 1978 a una seduta spiritica dove venne fuori il nome del