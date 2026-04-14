Il rivoluzionario e la maestra, se per la libertà si può convivere con la paura

La vicenda umana evocata da Gaja Cenciarelli nel suo nuovo romanzo gira intorno al timore: di scivolare nelle crepe della società, diventando invisibili come la giovane donna di Roma, che nel 2015 è sola e impoverita e passa di casa in casa; o di cedere a un avversario che tortura e cerca di annichilire, come a Montevideo nel 1972