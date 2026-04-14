La recensione

Il rivoluzionario e la maestra, se per la libertà si può convivere con la paura

La protesta di alcuni cittadini a Montevideo, durante la 21esima marcia del silenzio che chiede verità e giustizia per gli uruguaiani arrestati e scomparsi durante la dittatura militare - Foto Epa
La protesta di alcuni cittadini a Montevideo, durante la 21esima marcia del silenzio che chiede verità e giustizia per gli uruguaiani arrestati e scomparsi durante la dittatura militare - Foto Epa
La protesta di alcuni cittadini a Montevideo, durante la 21esima marcia del silenzio che chiede verità e giustizia per gli uruguaiani arrestati e scomparsi durante la dittatura militare - Foto Epa
Fabiano Massimi
14 aprile 2026 • 18:44Aggiornato, 14 aprile 2026 • 18:51

La vicenda umana evocata da Gaja Cenciarelli nel suo nuovo romanzo gira intorno al timore: di scivolare nelle crepe della società, diventando invisibili come la giovane donna di Roma, che nel 2015 è sola e impoverita e passa di casa in casa; o di cedere a un avversario che tortura e cerca di annichilire, come a Montevideo nel 1972

Roma, primavera 2015. Nel giro di pochi mesi, una giovane donna perde tutto ciò che la teneva ancorata al mondo e si ritrova d’un tratto ai margini della società. «Ero sola, povera, senza casa, senza soldi, senza beni ereditati, senza occupazione, senza sapere dove sarei andata, senza sapere che fine avrei fatto, senza sapere come potermi salvare. Senza sembrava la parola che ricorreva con maggior frequenza nella mia esistenza recente. L’unica cosa che possedevo – o che possedeva me –, l’unico p

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Fabiano Massimi
Fabiano Massimi
Fabiano Massimi

È uno scrittore e traduttore italiano, vincitore del Premio Tedeschi 2017 con Il club Montecristo e autore del thriller storico L'angelo di Monaco. Vive a Modena, dove lavora come bibliotecario presso la biblioteca civica Antonio Delfini. Dopo aver studiato al liceo scientifico Wiligelmo di Modena, si è laureato in filosofia all'università di Bologna. Dopo un periodo di studi a Manchester, ha conseguito il master biennale in tecniche della narrazione presso la Scuola Holden di Torino, di cui è stato anche bibliotecario.