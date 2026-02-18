Il mondo segreto di Caprera, alla scoperta dell’altro Garibaldi

L’eroe dei due mondi, in realtà, ne aveva un terzo – più segreto e appartato, ma sicuramente più autentico – che svela la sua natura più nascosta, con la testa già nel secolo successivo. Ne lascia traccia in un documento straordinario, quanto poco conosciuto, al centro dell’ultimo libro di Virman Cusenza, i Diari agricoli, dove annota la sua vita quotidiana in cui la zappa e la spada si alternano

true false

Anticipo subito la domanda. Perché occuparsi oggi ancora una volta di un personaggio apparentemente scandagliato in lungo e in largo, come Giuseppe Garibaldi? Semplice, perché è attualissimo, soprattutto nei suoi lati più nascosti e inediti. L’idea l’ho avuta durante un viaggio a Caprera. Arrivi in un buen retiro che ti aspetteresti più piccolo e meno scenografico. Invece capisci subito che in questa scelta c’è stata un’ambizione. Magari non pensi di trovare una capanna o una stanza in calce viv