Qualche giorno fa parlavo con un amico della serie tratta da Il Gattopardo, in arrivo su Netflix il prossimo 5 marzo, di cui avevamo appena visto il trailer: confessavo tutte le mie perplessità ma anche un’innegabile curiosità (oltre a una cotta eterna per Kim Rossi Stuart, che neppure un ruolo detestabile come quello del Principe di Salina potrà cancellare). Questo amico mi diceva: «Se c’è un romanzo che detesto, quello è proprio Il Gattopardo. L’elogio del conservatorismo e dell’immobilità storica».

Conservatorismo e immobilità: sono questi i due sostantivi più spesso associati al romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, sin dalla sua uscita nel 1958, quando l’editore Feltrinelli sceglie di pubblicarlo nonostante il libro avesse già ottenuto rifiuti importanti (Mondadori, Einaudi) e critiche negative, tra cui figurava già quella di passatismo.

L’etichetta

Oggi Il Gattopardo vive una seconda giovinezza - non solo per via della serie tv, ma anche perché proprio da Feltrinelli è stato scelto come libro simbolo per festeggiare i 70 anni della casa editrice nel 2025 - eppure il bollino di “romanzo conservatore” sembra essere il più difficile da staccare. Del resto, le etichette sono una condanna per i libri contemporanei, figuriamoci per i classici. La colpa è probabilmente di quella che è diventata la frase simbolo del romanzo, «Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi», pronunciata dal personaggio più insopportabile di tutto il libro: Tancredi Falconeri, nipote prediletto del principe Fabrizio Salina, proprio in un indimenticabile dialogo con lo zio. Se Fabrizio rappresenta il vecchio (su questo non ci piove), Tancredi è tutt’altro che un conservatore: combatte tra le fila garibaldine e, proprio nella rivoluzione, intravede uno strumento necessario per fare sì che la sua classe sociale non affoghi trascinata dalla caduta dei Borbone.

C’è tutt’altro che immobilismo in questa idea di Tancredi che tiene salde le redini del cambiamento, come farebbe con un cavallo bizzoso, riuscendo a domarlo e a guidarlo verso la giusta direzione. Rileggere Il Gattopardo dopo avere terminato la visione di M. - Il figlio del secolo (serie tv andata in onda su Sky nelle passate settimane, tratta dall’omonimo romanzo di Antonio Scurati dedicato all’ascesa al potere di Benito Mussolini tra 1919 e 1925) è stato come assistere, in anticipo di una sessantina d’anni, alla nascita di quell’uomo nuovo che, ufficialmente, avrebbe visto la luce dopo la Prima Guerra Mondiale: questo nuovo soggetto sociale e politico, l’uomo dell’avanguardia, avrebbe criticato duramente l’aristocrazia (e in seguito anche la borghesia), colpevole di essere troppo pigra, addormentata, parassitaria e di conseguenza incapace di fare la rivoluzione.

Analisi del potere maschile

Seppure ne costituisca ancora solo un embrione, Tancredi è già un uomo dell’azione, della forza, della guerra, del movimento. Nel raccontare il declino del Principe - una crisi esistenziale e al contempo una sconfitta politica - in opposizione al trionfo di suo nipote, Il Gattopardo offre una impeccabile lettura del potere maschile: al patriarcato latifondista si sostituisce l’inizio di un patriarcato del capitale dove tutto è patrimonio. Non c’è immobilità nel conservatorismo strategico di Tancredi e neanche nella vanitosa ostinazione con cui il Principe rifiuta il cambiamento, piuttosto un epocale cambio di paradigma. È il romanzo stesso – lo ribadisce la sua frase più celebre – ad affermare come il potere sia sempre in movimento, come evolva e le provi tutte pur di restare dove è. Il potere, dunque, non è immobile.

Le grandi espulse

Di conseguenza, per trovare l’assenza di movimento ne Il Gattopardo, bisogna andare a guardare dove il potere non c’è: le donne di Tomasi di Lampedusa sono le grandi escluse dalle trasformazioni che il romanzo racconta. Allo sfiorire della moglie di Don Fabrizio si oppone la bellezza impetuosa di Angelica, il personaggio simbolo dell’incontro tra l’aristocrazia decadente e la borghesia emergente, una nuova classe sociale che non rinchiude più le donne in casa - ci mancherebbe – ma, anzi, permette loro di esibirsi ai balli pubblici, di passeggiare indossando gli abiti migliori e persino di intrattenersi da sole con gli uomini, ma solo se sono molto furbe da non farsi scoprire.

Angelica non è solo astuta, è anche incantevole, e il suo fascino è al centro di uno dei momenti più famosi del libro: il ballo con il Principe. Il nostro immaginario, oggi, è colonizzato dalla sequenza iconica del capolavoro cinematografico del 1963, dove la magnifica presenza di Claudia Cardinale divora ogni altro dettaglio e si imprime nella memoria per sempre. Nel romanzo di Tomasi di Lampedusa, invece, Angelica non è neanche lontanamente la protagonista della scena.

La straordinaria grazia della figlia di Calogero Sedara, durante il ballo, è utile soprattutto a fare risaltare l’ultimo atto di forza di Don Fabrizio, un uomo vecchio e quasi tramontato: i piedi del Principe sono enormi, quelli di Angelica scarpette; la pelle della fanciulla è giovane e profuma di bouquet, mentre Don Fabrizio la stringe in vita con la sua zampaccia. Sin dalla sua prima apparizione nel romanzo (dove ha solo diciassette anni), Angelica - esattamente come la rivoluzione - è anch’essa uno strumento nelle mani del potere, rappresentato in particolare da suo padre: dopo avere ottenuto ogni ricchezza, Don Calogero punta al titolo nobiliare offrendo sua figlia al migliore offerente, in cambio dell’avanzamento sociale.

La rottura

Rileggere Il Gattopardo nel 2025 ha voluto dire elaborare la grande delusione nei confronti di una delle protagoniste più magnetiche della letteratura ottocentesca: a lungo raccontata come spregiudicata e arrivista, nemmeno fosse una Rossella O’Hara nostrana, Angelica non è in realtà molto differente dalla Principessa Salina o dalla sfortunata Concetta; anche lei, in fondo, è una donna in cattività, solo che le sbarre di questa prigione sono i suoi occhi magnetici e il suo collo da cigno. In compenso, inaspettatamente, ecco arrivare a sorprendermi un altro personaggio.

Nessuna, più di Concetta, rappresenta il binomio conservatorismo e immobilità: da un lato simboleggia l'oppressione delle donne aristocratiche, vittime delle scelte matrimoniali degli uomini; dall’altro incarna la rigidità della nobiltà e la sua incapacità di adattarsi ai cambiamenti. Eppure, proprio da questo personaggio, mi è parso potesse arrivare la liberazione.

L’immobilità di Concetta, alla fine, è una strana, ma efficace, forma di resistenza: una fedeltà ostinata a un passato che ormai si sgretola e che, lungi dall’essere solo passiva, imita - molto, molto alla lontana - il potere di suo padre. Il gesto finale dello sbarazzarsi del cane/gattopardo imbalsamato è un atto di rottura, una presa di distanza definitiva dall’illusione del passato, dal mondo del Principe e dalla sua eredità. Finalmente.

