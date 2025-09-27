Cultura

Dal Nepal a Gaza, One Piece diventa icona di resistenza

La bandiera di One Piece issata da Antonio La Piccirella sull'Handala, imbarcazione diretta a Gaza (courtesy Antonio La Piccirella)
Damiano D'Agostino
27 settembre 2025 • 07:00

La bandiera della ciurma di Monkey D. Luffy è la nuova icona della Gen-Z contro i governi tirannici. Adesso è stata adottata contro lo sterminio nella Striscia: «Deve arrivare a Gaza», dice a Domani l’attivista della Global Sumud Flotilla Antonio La Piccirella

  Mentre l’ufficio del primo ministro brucia, sul cancello del palazzo del governo nepalese sventola una bandiera pirata. Non si tratta, però, della classica Jolly Roger che ha caratterizzato le guerre di corsa del XVIII secolo. Questa, oltre al teschio e due ossa incrociate, ha anche un cappello di paglia. Per i non avvezzi alla cultura popolare potrebbe non essere un dettaglio importante, ma per la Gen Z, quella è la bandiera della ciurma di pirati di Monkey D. Luffy, conosciuto anche come “ca

Damiano D'Agostino

Giornalista pubblicista, torinese classe 1998. Scrive di tecnologia, fumetti e videogiochi e cultura pop. Ha collaborato con Fumo di China, Videogiochitalia.it, The Hollywood Reporter Roma, Il Messaggero e Domani.