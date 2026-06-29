il libro cosa sono le nuvole (Einaudi)

Genio, malinconia e cecità. Gli ultimi anni di un Totò

Giacomo Giossi
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29 giugno 2026 • 16:42

Cosa resta dopo la morte di una maschera che ha subito permeato l’immaginazione degli italiani, come quella che indossava come “seconda identità” Antonio De Curtis? Tutto. Ma come sono stati i giorni finali dell’attore, che pensava di lasciare solo un ricordo fatto di incomprensione della critica e di rimpianti, lo ricostruisce Francesco Piccolo in Cosa sono le nuvole

Cosa resta di Totò dopo la sua morte? All’incirca tutto. Restano tutti i suoi film così male accolti dalla critica quando era in vita, restano le sue mosse, restano le sue smorfie e così anche le sue battute fulminee e fatte di no sense e allusioni. Come Charlie Chaplin, come Stanlio e Ollio, Totò ha dalla sua la forza di una maschera inesauribile. Una figura che vive con la sua insista forza comica al di là del contesto in cui si trova a prendere forma, che sia un musicarello, una trasmissione

Giacomo Giossi
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Giacomo Giossi

Giacomo Giossi ha frequentato licei, fabbriche e scuole serali. Ha vissuto come molti lombardi di provincia a Milano per poi fuggire a Parigi e per trovare infine rifugio a Venezia. Si occupa di critica culturale e scrive di letteratura contemporanea, in particolare di quella italiana. Ha pubblicato nelle raccolte Si sente la voce (2012) e Milano d’autore (2014). Collabora per varie case editrici