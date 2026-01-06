Bilanci e aspettative

Giochi, social e usato sicuro: cosa è diventata la televisione

Paolo Carelli
06 gennaio 2026 • 17:01

Il 2025 ha visto il consolidamento dello streamcasting, l’ibridazione tra broadcasting e streaming. Sanremo è rimasto un pilastro, mentre la novità più forte è stata La ruota della fortuna su Mediaset

Cos’è stata la televisione del 2025? Si chiude un anno che ha visto il consolidamento del cosiddetto streamcasting, come da definizione dell’Annuario della tv realizzato dal CeRTA, il Centro di ricerca sulla televisione e gli audiovisivi dell’Università Cattolica. Streamcasting come tendenza di canali e piattaforme a ibridare modalità di distribuzione dei contenuti: broadcasting e streaming, appunto, lineare e on demand. È con le lenti di questo nuovo scenario che vanno letti successi e insucces

Paolo Carelli è ricercatore presso la Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, dove insegna Teoria e tecnica dei media e altri corsi su televisione e comunicazione nelle sedi di Milano e Brescia. Svolge attività di ricerca presso il CeRTA - Centro di Ricerca sulla Televisione e gli Audiovisivi dello stesso ateneo ed è titolare del corso di "Storia della tv italiana" al Master "Fare Tv. Management del Broadcasting e dello Streaming"