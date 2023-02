È stata lanciata proprio dal Festival, e ora Giorgia torna a Sanremo 2023 con il brano “Parole dette male”. La polemica estiva con la presidente Giorgia Meloni non ha frenato il cantante Amadeus.

LA STORIA

Giorgia, che di cognome fa Todrani, nasce a Roma nel 1971. Il suo esordio sulle scene musicali corrisponde con la prima partecipazione a Sanremo nel 1994, con il brano E poi. Nello stesso anno esce il suo primo album, che porta il suo nome Giorgia. La cantante torna sul palco dell’Ariston l’anno dopo, con il brano Come saprei, che le permette di classificarsi prima. Sempre nel 1995 esce il secondo album, Come Thelma e Louise.

Nel 1997 arriva il terzo disco, Mangio troppa cioccolata, che è prodotto da Pino Daniele. Nel 2001 Giorgia partecipa di nuovo a Sanremo, con il brano Senza ali, che diventa il titolo del quinto disco, uscito nello stesso anno. Nel 2003 la cantante pubblica l’importantissimo singolo Gocce di memoria, poi confluito nel disco Ladra di vento. Da quell’anno, Giorgia ha pubblicato altri quattro album, di cui l’ultimo, Oronero, nel 2016.

Durante la campagna elettorale di Giorgia Meloni dell’estate 2022 in vista delle elezioni di settembre, la cantante ha postato una storia: «Anche io sono Giorgia, e non rompo i coglioni». Una frase che la futura premier ha preso male.

Parole dette male

Ogni tanto ti vedo in giro

Ma poi non sei tu

E quante macchine come la tua

Dello stesso blu

La mia pelle è il mio foglio bianco

E ci scrivo su

Pensieri brevi lunghi una vita

Forse di più

Non sei più mio ricordo sei un’allucinazione

Chiudo ancora i miei occhi

Quando sento il tuo nome

Il cielo che crolla giù

E io non ragiono più

E tu alla fine eri una bella canzone

La prima fuga al mare in moto d’estate

Le tue risate e fare i cretini nei prati

Andare a dormire ancora bagnati

Alla fine eri una bella canzone

Che non si può ascoltare a ripetizione, maledizione!

Ricordo le ultime parole

Quelle dette male, maledette

Ci sono cose che non ho deciso

Tipo cosa farò

Galleggiare senza direzione

Finché mi ritroverai

Ogni volta che vedo il mare

Io cresco un po’

Qualcuno ha messo il tuo stesso profumo

Cambia il colore al pomeriggio però

È un pensiero profondo

Come un capello biondo

Conficcato là in testa

Che mi dice che il mondo

Ora non esiste più e io non ragiono più

E tu alla fine eri una bella canzone

La prima fuga al mare in moto d’estate

Le tue risate e fare i cretini nei prati

Andare a dormire ancora bagnati

Alla fine eri una bella canzone

Che non si può ascoltare a ripetizione, maledizione!

Ricordo le ultime parole

Quelle dette male, maledette

Non tutto è finto nei film, la realtà forse sì

Non tutto è finto nei film, la realtà forse sì

E tu alla fine eri una bella canzone

Tutta la luce l’alba che brucia le mie paure

Eri una bella canzone, maledizione!

La mia maledizione

E tu alla fine eri una bella emozione

Che non si può provare a ripetizione,

La mia canzone

Ricordo le ultime parole

Quelle dette male, maledette

