Lo stilista è morto oggi, giovedì 4 settembre, all’età di 91 anni. Protagonista assoluto del Made in Italy, ha segnato la storia della moda e ispirato generazioni di disegnatori. Ma il senso profondo della sua innovazione per anni è rimasto incompreso

«Se si parla del mio stile, si parla comunque di giacca. Forse la piccola grande scoperta è stata quella di farla ricadere sul corpo con una naturalezza inattesa per allora. Ho sperimentato nuove soluzioni tecniche, come togliere i rinforzi interni dalle giacche, che erano la regola, per ottenere qualche cosa di così perfetto da non fare una grinza. Oppure ho cambiato radicalmente le allacciature, oppure ho rivoluzionato le proporzioni, facendo in modo che quelli che una volta erano considerati difetti potessero dare alla giacca una nuova fisionomia. Era con stupore che guardavo come le mie amiche volessero indossare le giacche che facevo per l’uomo e fu allora che mi resi conto che la ricerca di un certo tipo di donna era di avere un modo di vestire a disposizione come aveva l’uomo, e cioè una giacca decostruita, non impettita, una giacca che potesse permettere di muoversi con molta disinvoltura e usarla come una seconda pelle».

Queste sono le parole di Giorgio Armani nella sequenza del film di Martin Scorsese Made in Milan, del 1990, in cui lo vediamo riproporre le azioni che hanno portato a quella giacca destrutturata che scavalca e rende improvvisamente obsolete le giacche tradizionali.

Così Armani, nel reenactment eseguito a favore del grande regista, ci riporta a un gesto che permette a noi, che oggi guardiamo il suo lavoro e siamo convocati urgentemente a considerare il suo lascito, di perimetrare un passaggio fondamentale nel testo della moda italiana, dentro l’operazione critica che, anche per la moda, consiste nello stabilire il “canone” degli autori, consapevoli comunque che fortunatamente quel canone non sarà mai definitivo. Perché capace, in un doppio movimento, di agire sul passato e sul futuro.

L’essenza del Made in Italy

Armani fonda il suo marchio insieme a Sergio Galeotti nel 1975. Prima c’era stata la Rinascente, poi Cerruti e le consulenze per una serie di marchi all’origine della costellazione che ha definito l’incredibile tessuto della moda italiana ed è stata alla base del prêt-à-porter e del successo della nostra moda nel mondo. Negli ultimi anni ho pensato spesso che avessimo non dico sottovalutato, ma forse lasciato sullo sfondo il valore, o sarebbe meglio dire il senso più profondo della rivoluzione innescata da Armani. Che è poi la vera essenza del Made in Italy: vestire, con abiti fatti in serie ma di qualità, gli uomini e le donne della contemporaneità. Registrando le grandi conquiste femministe, le utopie di uguaglianza e libertà portate avanti dalle generazioni del dopoguerra, ma anche la diversa consapevolezza maschile rispetto agli stereotipi di genere e i cambiamenti in atto nel rapporto tra uomo e donna.

Per quanto mi riguarda ho cercato, attraverso mostre e testi, di dare forma e valore a una narrativa della moda italiana e così inquadrare il ruolo di Giorgio Armani in quei trent’anni seminali cui è stata dedicata in particolare la mostra Italiana. L’Italia vista dalla moda, 1971-2001, curata con Stefano Tonchi nel 2018, un trentennio che ha visto la moda italiana definirsi in rapporto simbiotico con la storia sociale, politica e culturale del nostro paese, per poi diventare protagonista a livello internazionale. È Armani – che ha anche un colore solo suo: il greige – che, in contiguità con i cambiamenti sociali e politici, si allontana sempre più dal travestimento della donna da uomo e si avvia verso la precisazione di elementi vestimentari maschili e femminili che si fondono senza pregiudizi nel guardaroba di entrambi i sessi.

«La mia non è una donna in maniera maschile. È semplicemente una donna che ha adottato le formule intelligenti e funzionali del vestire maschile, non perché vuole sembrare un uomo, ma perché alle otto del mattino, con un’ora di tempo per vestirsi e lavarsi, è bello sapere che con una giacca, una camicia e un pantalone il problema è risolto».

Oltre il maschile e il femminile

Il “sesso radicale” di Giorgio Armani – nella definizione di Giusi Ferré – è sicuramente uno degli snodi più potenti nella costruzione della narrativa della moda italiana. Potente perché nasce da una precisa realtà sociale. Da una precisa urgenza: accentuare le qualità forti nella donna, che fanno da complemento al coraggio della sensualità e della tenerezza nell’uomo. Se Walter Albini, il grande incompreso apripista, guardava alla garçonne anni Venti, alle fisicità androgine di quel periodo a lui congeniale, Armani marca il cambiamento. Maschile e femminile non sono solamente generi che identificano due fisicità e mentalità diverse, ma si intendono come attitudini al vestire che non concepiscono più la divisione tra i sessi e le differenze, mescolando le caratteristiche di entrambi: il risultato è un nuovo a-sex che, lungi dall’essere basico, combina caratteri opposti e veste un corpo che culturalmente perde gli attributi del genere stesso.

L’abito è una struttura che segue il corpo femminile esaltandolo e rendendolo autonomo allo sguardo dell’uomo. Sono abiti che non richiedono un corpo trasformato da palestre e chirurghi estetici, perché hanno un disegno, una forma che completa la silhouette, la ritaglia in un paesaggio che è quello delle possibilità offerte dal mondo. Non più stereotipo o caricatura. Ogni donna può finalmente stilare l’elenco dei suoi desideri.

Consapevolezza e insieme passione. Piacere nell’avere finalmente la possibilità di consumare il desiderio alla pari dell’uomo. Nuovi modelli corporei, nuove attitudini, nuove tensioni in un presente in movimento incessante, inglobando e proponendo nuovi immaginari. La campagna fotografica per la collezione autunno/inverno 1984-85 con Antonia dell’Atte fotografata da Aldo Fallai, con la mazzetta dei quotidiani in mano, in via Borgonuovo, la via nel centro di Milano dove Armani viveva e lavorava e dove si trovava il teatrino in cui presentava le sue collezioni, è manifesto di una femminilità che ha interiorizzato le istanze femministe e imparato a usare la moda.

Poetica e leggenda

Ma non voglio lasciare Armani ancorato a quegli anni. Mi interessa far capire quanto i suoi abiti siano stati realmente un cambio di paradigma progettuale e siano stati di ispirazione per moltissimi. Oggi più che mai, mi viene da dire.

Rick Owens – quale designer all’apparenza più lontano? – ha per esempio sempre dichiarato la sua ammirazione per Armani, in particolare per le giacche degli anni Novanta. Oppure, mentre scrolliamo distrattamente Instagram, notiamo come molti dei completi pantalone o delle giacche oversize che oggi indossano ragazze e celebrities sono la declinazione attuale di forme che risalgono alla poetica di Re Giorgio, richiamando anche quella rilassatezza maschile, quell’erotismo del corpo maschile che Richard Gere rende evidente in American Gigolo (1980) grazie agli abiti (attenzione, non i costumi) di Armani.

È interessante che, nelle cinque decadi cui ha lavorato, Armani sia sempre stato capace di captare il cambiamento. L’Emporio Armani, il primo negozio, è dell’inizio degli anni Ottanta, e proponeva la linea più accessibile per quelli che lui chiamava i ragazzi dell’Emporio, la linea che tutti, sbagliando, gli sconsigliavano di fare ed ebbe invece grandissimo successo. Oppure si può ricordare il gesto inatteso con cui nel 2005 Armani inizia a produrre la couture, con Armani Privé, intuendo che in un sistema della moda sempre più globale e massificato lo spazio della haute couture, l’atelier, rimaneva probabilmente l’unico in cui mettere in discussione tutte le regole.

Nella rivista “Perfect”, in uno degli ultimi servizi a lui dedicati, Katie Grand scrive che Giorgio Armani è una leggenda. Una leggenda del cui lascito siamo tutti responsabili. Oggi più che mai.

