Lo stilista è morto oggi, giovedì 4 settembre, all’età di 91 anni. Protagonista assoluto del Made in Italy, ha segnato la storia della moda e ispirato generazioni di disegnatori. Ma il senso profondo della sua innovazione per anni è rimasto incompreso
La rivoluzione in una giacca. Il sesso radicale di Giorgio Armani
04 settembre 2025 • 15:37Aggiornato, 04 settembre 2025 • 15:41
Lo stilista è morto oggi, giovedì 4 settembre, all’età di 91 anni. Protagonista assoluto del Made in Italy, ha segnato la storia della moda e ispirato generazioni di disegnatori. Ma il senso profondo della sua innovazione per anni è rimasto incompreso