Il premio di giornalismo realizzato con il contributo della Regione Sardegna ha lanciato il progetto Ichnos per promuovere «l’identità sarda e la cultura della Sardegna». Tra i premiati Scavo, Zanchini e Prandi

Alla sua prima edizione, il premio Ichnos International Sardegna Awards è stato assegnato a Nello Scavo, inviato del quotidiano Avvenire. Mentre i vincitori nella sezione per il giornalismo culturale e d’inchiesta sono, rispettivamente, Giorgio Zanchini e Angela Caponetto. Stefania Prandi è stata invece nominata dalla giuria fotoreporter dell’anno.

Alla cerimonia di consegna dei premi, che si terrà venerdi 26 e sabato 27 settembre a Pula in Sardegna, verrà poi assegnato un riconoscimento speciale al direttivo della Associazione della stampa estera in Italia, presieduto da Elena Postelnicu e composto dal segretario Bernard Bedarida (Eurovision e TF1) Christian Schubert (Frankfurter Allgemeine Zeitung) Vice Presidente e Tesoriere, Aart Heering (Reformatorisch Dagblad) vice presidente, Sergio Mora (La Industria) vice segretario, e dai consiglieri, Gustav Hofer (Arté), Alfredo Tesio (Politiken), Jesper Jensen (Weekendavisen), Albana Kepi (Ora News, tv), Eva Pedersen (Europeisk Politikk), Violina Hristova (24Chasa), Ejaz Hamad (Consigliere Pubblicista), e Tatjana Dordevic (Consigliere delegato Sezione Alta Italia).

Sarà presente all’evento anche l’ex presidente Maarten Van Aalderen, corrispondente del quotidiano olandese De Telegraaf, e autore di numerosi libri, tra cui «Il bello dell’Italia» e «Talenti d’Italia». Per volere della giuria, composta da Luigi Contu, direttore Ansa, Davide Desario, direttore Adnkronos, Gaspare Borsellino, direttore Italpress, Veronica Gentili, giornalista e coduttice Mediaset, Emanuele Dessì, direttore Unione Sarda, Maria Latella, giornalista, Dario Maltese, vice direttore Tg 5, Anthony Muroni, Direttore di Tele Sardegna, Emma D’Aquino, giornalista Rai TgUno, Ilaria Portas, Assessore alla Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Sardegna, Susi Ronchi, giornalista e coordinatrice «Giulia Sardegna», Elvira Serra, scrittrice e giornalista del Corriere della sera, Giacomo Bedeschi, ex direttore della Nuova Sardegna, Michele Cagiano, vice direttore Skytg24, e dal segretario generale Luciano Tancredi, direttore della Nuova Sardegna.

L’evento è realizzato con il contributo dalla Regione Sardegna e l’assessorato alla Cultura. Oltre al patrocinio dell’Ordine Nazionale dei giornalisti e la partnership di AeroItalia, Media Partner e Skytg24.

© Riproduzione riservata