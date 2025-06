Omar El Akkad nasce al Cairo, cresce a Doha e si trasferisce in Canada per poi stabilirsi negli Stati Uniti. Giornalista di grande esperienza, ha raccontato la guerra in Afghanistan e i processi di Guantánamo, la Primavera araba in Egitto e le proteste a Ferguson per l’omicidio di Michael Brown. Con American War e What Strange Paradise ha vinto importanti premi in tutto il mondo.

Oggi vive in Oregon, con moglie e figlie, dove il 25 ottobre 2023, dopo tre settimane di bombardamenti su Gaza, ha pubblicato un tweet che ha fatto il giro del mondo: «Un giorno tutti diranno di essere stati contro». Queste parole, viste da oltre dieci milioni di persone, sono il nucleo da cui poi è nato Un giorno tutti diranno di essere stati contro, Feltrinelli Gramma 2025. Libro lacerante, una denuncia dell’ipocrisia occidentale davanti al massacro in corso e del tradimento della promessa di libertà e giustizia per tutti.

«I morti scavano pozzi nei vivi», scrive El Akkad: più tempo passa più noi, in questa parte di mondo, mentre a Gaza accade l’apocalisse, restiamo vuoti.

El Akkad, è davvero cominciato tutto il 7 ottobre 2023?

Per chi deve trovare una scusa al massacro in atto, sì: è iniziato tutto quel giorno. Nella parte di mondo in cui vivo, in Occidente, l’idea che sia andata così è di vitale importanza – altrimenti quello che abbiamo sotto gli occhi è una deliberata campagna volta all’annientamento di un intero popolo.

Invece?

È la progressione di più di 75 anni di occupazione.

Molti lo definiscono un genocidio, alcuni insistono perché non sia usato questo termine.

Il periodo della mia vita in cui ero disposto a discuterne è finito. La parola genocidio comporta degli obblighi, perciò tanta gente si rifiuta di usarla: dal momento in cui viene dichiarato il genocidio tutti i paesi dell’Occidente, anzi del mondo, sono obbligati a operarsi, a far quel che devono per fermarlo. Non lo dico io ma la legge internazionale.

Non sono problemi di ordine ideologico, non di comprensione di quel che sta accadendo a Gaza: chi non la usa, questa parola, lo fa per evitarne le conseguenze. Ho perso il conto di quanti ufficiali, in questi mesi, hanno detto e ripetuto che ogni uomo, donna e bambino a Gaza deve essere ucciso. Quali altre parole servono per poterlo definire genocidio?

L’invasione russa dell’Ucraina è di poco precedente all’inizio della nuova fase di massacri di Israele sulla popolazione di Gaza. Le narrazioni, però, sono spesso diverse.

Tutto quello che posso fare è osservare la realtà e rendere i fatti. Uno di questi due gruppi di persone è di gente bianca e considerata europea, cose che l’altro gruppo non è. Sicuramente questo gioca un ruolo importante, però non è che una parte delle ragioni per cui le narrazioni, come dice lei, sono tanto diverse. Il vocabolario usato quand’è un alleato dell’Occidente a bombardare ospedali è diverso rispetto a quello utilizzato quando a farlo è un paese non alleato.

Le atrocità commesse sono documentate, spesso pure su donne e bambini inermi. Come crede sia possibile deumanizzare in questo modo un essere umano? Cosa è successo alla mente di un uomo che decapita un neonato?

Me lo chiedo anch’io, e fatico moltissimo a trovare una risposta. Quando mi sono svegliato, questa mattina, la prima cosa che ho visto è stata la foto di una bambina di tre anni a cui erano state amputate entrambe le gambe.

Mi chiedo: se io, che mi trovo a migliaia di chilometri di distanza, ho grandi difficoltà ad andare avanti con la mia giornata, se a quella bimba con la mente torno ancora e ancora, l’uomo che ne è responsabile come può vivere con sé stesso? Io però una risposta alla sua domanda non ce l’ho, ne ho solo dei frammenti.

Il primo. Per fare cose del genere devi convincerti che ciò che sta accadendo ha a che fare con la tua stessa esistenza. Tempo fa sono stato intervistato da un sionista. Mi ha chiesto: se non vuol vedere loro, i palestinesi, massacrati allora chi vuol vedere? Intendeva che se a morire non sono i palestinesi, sono gli israeliani, come fosse l’unica scelta. La loro visione del mondo è questa: o sei l’oppresso o l’oppressore. Per spegnere la tua umanità, vedere tutto come una guerra per la sopravvivenza è necessario.

Il secondo frammento di risposta ha a che fare con il modo in cui sono cresciuti: con l’idea che queste persone, i palestinesi, siano dei subumani. Animali, figli dell’oscurità: così vengono chiamati, è una grammatica studiata, atta a deumanizzarli agli occhi della popolazione stessa.

È così che si spiega i video di israeliani, persone comuni, che si riuniscono per guardare, festeggiare la distruzione di Gaza?

Sì. A queste persone è stato detto, fin dalla loro nascita, che la gente che oggi sta morendo tra le bombe altro non è che un mucchio di animali, animali che vogliono ucciderli a tutti costi, che li odiano per la loro religione e per la loro etnia. Non è così ma quando non senti altro per tutta la tua vita è naturale, alla fine, internalizzarlo fino a non riuscire a credere ad altro.

Molti in Occidente non sono capaci di distinguere i palestinesi da Hamas.

Non c’è niente, davvero niente al mondo che io desideri di più di un futuro in cui Hamas non esiste, anche perché significherebbe che l’occupazione e i decenni di campagna di umiliazione e di eradicazione, da cui è nato il gruppo, sono finiti. Detto ciò, non esiste niente come la colpa collettiva: un popolo non può essere punito nella sua interezza. L’inferno piombato su Gaza sta falcidiando soprattutto bambini che non c’erano neanche quando Hamas è salita al potere, ragazzi che non avevano l’età per votare.

Diverse volte ha detto di non sapere verso chi rivolgere la sua rabbia. Da una parte i repubblicani con Trump su cui non spenderei parole: inutile, in tal senso. Dall’altra i democratici.

Nessuno ha fatto nulla. Ci sono giorni in cui non ho alcuna speranza, mi sento, guardando chi ci governa e chi è all’opposizione, molto solo. Trump ha detto, e fatto, cose oscene, e non parlo solo della situazione di Gaza, è il peggio che l’America abbia avuto.

L’attuale amministrazione degli Stati Uniti è fascista?

L’amministrazione Trump è decisamente più incline al fascismo di qualsiasi altra nel passato, inclusa la sua precedente, perché oggi sa cosa può fare senza conseguenze. Gli americani si sono lasciati andare alla versione più brutta di loro stessi. Hanno votato per questa crudeltà. Sapevano cosa sarebbe successo e hanno votato comunque per questo. Si preoccuperanno solo quando la porta a cui busserà, questa crudeltà, sarà la loro, ma fino ad allora sono ben contenti di vedere degli immigrati chiusi in quei campi di prigionia. A ogni modo, non credo sia fascismo: è un fenomeno nuovo.

Nato da?

Dall’idea che la crudeltà accadrà sempre a qualcun altro.

Morirà questo fenomeno?

Quando il qualcun altro saranno loro, e per allora sarà troppo tardi.

Cosa possiamo fare? Noi cittadini comuni, impotenti cosa possiamo fare?

Difficile e, al tempo stesso, facile rispondere a questa domanda. So che tutto sembra enorme, molto, molto più grande di noi, che l’orrore sta accadendo su una scala talmente ampia da darci la sensazione di essere impotenti. Tanto che risulta complicato pure alzarsi dal letto; per me è così. Ma viviamo nella parte del mondo che le bombe le sta costruendo.

Nella parte del mondo in cui se pigiamo l’interruttore la luce si accende, se giriamo la manopola l’acqua esce. Siamo dei privilegiati. Abbiamo una voce, per quanto flebile. E non possiamo permetterci di abbandonare chi questi privilegi non ce li ha.

Chiamate i vostri rappresentanti politici, andate in piazza a manifestare, non comprate i prodotti delle aziende che finanziano le violenze, parlate con chi non ha capito cosa sta succedendo davvero, donate alle associazioni che si occupano di portare aiuti a Gaza. Ogni gesto conta. E non smettete mai di parlare della Palestina.

